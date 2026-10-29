Lisa (BLACKPINK) gây chú ý sau tin đồn hẹn hò nam diễn viên Thái Lan

Theo MyDaily, mói đây, Lisa (BLACKPINK) bất ngờ cập nhật trang cá nhân bằng loạt ảnh thời trang mới, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đi kèm những hình ảnh, nữ ca sĩ viết: "It's a movie baby, come and Press Play", tạm dịch: "Đây là một bộ phim đấy, cưng à. Hãy đến và nhấn nút phát đi".

Trong bộ ảnh, Lisa lựa chọn phong cách thời trang đen toàn tập, kết hợp áo khoác da bóng, áo quây và đôi boots cao cổ với chất liệu bắt sáng. Những món đồ được phối theo phong cách cá tính, giúp nữ thần tượng khoe vóc dáng thon gọn cùng đôi chân dài.

Lisa (BLACKPINK) bất ngờ cập nhật trang cá nhân bằng loạt ảnh thời trang mới.

Đặc biệt, một số hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Lisa tạo dáng trên giường dưới ánh đèn dịu nhẹ. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với ánh nhìn sắc sảo, biểu cảm cuốn hút và thần thái tự tin trước ống kính.

Không gian chụp ảnh cùng cách xử lý ánh sáng mang đến cảm giác như những khung hình được trích ra từ một bộ phim điện ảnh. Bên cạnh trang phục, Lisa còn nhận được nhiều lời khen về khả năng biến hóa hình ảnh. Từ phong cách trẻ trung thường thấy đến vẻ ngoài trưởng thành, quyến rũ, thành viên BLACKPINK tiếp tục thể hiện dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang.

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thích. Một số ý kiến viết: "Lisa hoàn hảo quá", "Yêu Lisa rất nhiều". Loạt ảnh mới cũng được xem là một trong những hoạt động quảng bá cho sản phẩm âm nhạc vừa được nữ ca sĩ phát hành.

Bên cạnh trang phục, Lisa còn nhận được nhiều lời khen về khả năng biến hóa hình ảnh.

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 23/10 theo giờ Hàn Quốc, Lisa chính thức giới thiệu EP mới mang tên PRESS PLAY trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Sản phẩm gồm sáu ca khúc, bao gồm bài hát chủ đề Tarantino cùng SaWaDiKa, V12, Cobra, Cut U Off và Sweat.

Việc ra mắt EP mới đánh dấu thêm một hoạt động đáng chú ý trong hành trình phát triển sự nghiệp solo của Lisa, bên cạnh những dự án cùng BLACKPINK. Đáng chú ý, loạt ảnh thời trang của nữ thần tượng được đăng tải trong thời điểm đời sống tình cảm của cô đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo MyDaily, ngày 19/10, những hình ảnh được cho là ghi lại khoảnh khắc Lisa đi dạo trên đường phố Bangkok cùng nam diễn viên Thái Lan Blue Pongtiwat bất ngờ lan truyền trên các nền tảng trực tuyến.

Blue Pongtiwat là gương mặt được chú ý tại Thái Lan, từng được một bộ phận khán giả ví von là "Cha Eun Woo của Thái Lan" nhờ ngoại hình nổi bật. Sự xuất hiện của Lisa bên cạnh nam diễn viên nhanh chóng làm dấy lên những suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Tuy nhiên, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội chưa đủ cơ sở để khẳng định cả hai đang hẹn hò. Theo thông tin trong bài báo của MyDaily, Lisa và Blue Pongtiwat chưa đưa ra xác nhận chính thức về tin đồn tình cảm.

Giữa những bàn tán, Lisa vẫn tiếp tục cập nhật hoạt động cá nhân và quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ đang duy trì sức hút với công chúng thông qua các hoạt động nghệ thuật, thời trang và những hình ảnh được đầu tư chỉn chu.

Giữa những bàn tán, Lisa vẫn tiếp tục cập nhật hoạt động cá nhân và quảng bá sản phẩm âm nhạc mới.

Loạt ảnh tạo dáng trên giường mới nhất một lần nữa cho thấy khả năng thu hút sự chú ý của Lisa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh cá nhân trong giai đoạn cô đang tập trung phát triển sự nghiệp solo.