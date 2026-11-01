Lisa (BLACKPINK) gây choáng với màn hóa trang Halloween

Theo MyDaily, ngày 31/10, Lisa (BLACKPINK) gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh hóa trang Halloween trên trang cá nhân. Không cần dòng chú thích đi kèm, nữ ca sĩ vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý với màn biến hóa đầy táo bạo.

Lisa (BLACKPINK) gây sốt mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh hóa trang Halloween trên trang cá nhân.

Khác với hình ảnh nàng tiên cá thường gắn liền với vẻ đẹp ngọt ngào, Lisa lựa chọn phong cách "dark mermaid" (Tạm dịch: Tiên cá bóng tối), mang màu sắc huyền bí và có phần đáng sợ.

Trong những bức ảnh được công bố, thành viên BLACKPINK xuất hiện giữa không gian tối, gợi liên tưởng đến thế giới dưới lòng đại dương. Cô diện bộ trang phục tiên cá màu đen với những họa tiết vảy được thiết kế tỉ mỉ, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Đáng chú ý, thiết kế áo với những đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp phần váy ôm sát mang họa tiết vảy cá, giúp Lisa khoe vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc. Không chỉ gây ấn tượng bằng trang phục, nữ ca sĩ còn đầu tư kỹ lưỡng vào phần trang điểm và làm tóc để hoàn thiện tạo hình Halloween.

Không chỉ gây ấn tượng bằng trang phục, nữ ca sĩ còn đầu tư kỹ lưỡng vào phần trang điểm và làm tóc để hoàn thiện tạo hình Halloween.

Lisa lựa chọn mái tóc dài mang hiệu ứng ướt, kết hợp lớp trang điểm nhợt nhạt, đôi móng tay dài và ánh nhìn đầy bí ẩn. Những chi tiết này tạo nên hình ảnh nàng tiên cá vừa quyến rũ vừa mang nét rùng rợn, phù hợp với không khí lễ hội.

Một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất là khi Lisa nhìn thẳng vào ống kính qua lớp kính phủ đầy giọt nước. Ánh mắt sắc lạnh cùng không gian u tối khiến bức ảnh mang màu sắc điện ảnh, tạo cảm giác như một nhân vật bước ra từ bộ phim giả tưởng kinh dị.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng biến hóa hình ảnh của nữ thần tượng.

Dưới bài đăng, cư dân mạng để lại những bình luận như: "Ôi Chúa ơi!", "Thật sự quá kinh ngạc, bạn của tôi!", "Đúng là người chiến thắng Halloween năm nay!",... Những phản ứng này phần nào cho thấy sức hút của màn hóa trang, đặc biệt khi Lisa lựa chọn phong cách khác biệt so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu.

Không chỉ gây chú ý với diện mạo trong mùa Halloween, Lisa còn đang tích cực duy trì hoạt động âm nhạc cá nhân. Trước đó, ngày 23/10, nữ ca sĩ phát hành mini album mới mang tên PRESS PLAY, gồm 6 ca khúc với bài hát chủ đề Tarantino. Đây là sản phẩm âm nhạc được Lisa giới thiệu sau khoảng 1 năm 8 tháng kể từ album phòng thu solo đầu tiên ALTER EGO, phát hành vào tháng 2/2025.

Không chỉ gây chú ý với diện mạo trong mùa Halloween, Lisa còn đang tích cực duy trì hoạt động âm nhạc cá nhân.

Sự trở lại với âm nhạc cùng màn hóa trang Halloween được đầu tư công phu tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của Lisa. Từ hình ảnh quyến rũ trên sân khấu đến tạo hình tiên cá bóng tối đầy ma mị, nữ thần tượng không ngừng mang đến những bất ngờ về phong cách cho người hâm mộ.