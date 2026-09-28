Lisa (BLACKPINK) đi vào lịch sử khi thắng giải VMAs 2026

Theo Thời báo VTV (tổng hợp từ Koreaherald, Allkpop), khoảnh khắc người dẫn chương trình Teyana Taylor xướng tên Lisa (BLACKPINK), khán phòng Nhà hát Peacock (Los Angeles) lập tức bùng nổ. Bước lên bục nhận giải, nữ ca sĩ lộ rõ sự xúc động và bối rối trước vinh dự to lớn này.

Lisa trên thảm xanh Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) lần thứ 43. Ảnh: Tiền phong/Getty Images.

Giọng ca sinh năm 1997 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới ê-kíp sản xuất và những cộng sự đã đồng hành cùng cô tạo nên tác phẩm: "Tất cả những giấc mơ muộn màng đã đưa tôi đến đây ngày hôm nay, vì vậy cảm ơn các bạn vì nguồn cảm hứng dồi dào".

Nữ nghệ sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của mình: "Tôi sẽ không thể có được ngày hôm nay nếu không có các bạn. Cảm ơn rất nhiều vì tình yêu và sự ủng hộ bền bỉ của các bạn".

Lisa biểu diễn tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Ảnh: SVVN/Yonhap News.

Tại lễ trao giải, Lisa đã có màn trình diễn trực tiếp bùng nổ với ca khúc "Sawadika". Màn khoe vũ đạo điêu luyện và thần thái đỉnh cao của Lisa đã đứng chung cùng những tiết mục biểu diễn đẳng cấp của dàn sao quốc tế đình đám như: Madonna, Shaboozey, Gunna và Raye, tạo nên một đêm tiệc nghệ thuật trọn vẹn và đáng nhớ.

Tại mùa giải VMAs 2026, ngoài hạng mục 'Best Pop' (Ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất), Lisa còn nhận được đề cử ở các hạng mục 'Best K-pop' (Ca khúc K-pop xuất sắc nhất), 'Best Cinematography' (Quay phim xuất sắc nhất) và 'Best Editing' (Dựng phim xuất sắc nhất), thu hút sự chú ý về khả năng giành thêm các giải thưởng khác.