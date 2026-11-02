Lisa (BLACKPINK) bất ngờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật Minnie, màn đọ sắc gây sốt

Theo MyDaily, mới đây, Minnie - thành viên nhóm nhạc i-dle đã đăng tải loạt ảnh trên trang mạng xã hội cá nhân với dòng chú thích "birthday week dump", ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tuần sinh nhật tuổi 29.

Những hình ảnh của Minnie - thành viên nhóm nhạc i-dle trong buổi tiệc sinh nhật mới đây.

Đáng chú ý, loạt ảnh có sự xuất hiện của Lisa - thành viên nhóm BLACKPINK. Hai nữ thần tượng thoải mái ôm nhau, tạo dáng thân thiết và tận hưởng không khí vui vẻ tại bữa tiệc. Màn hội ngộ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Minnie và Lisa đều là những nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng trong ngành công nghiệp K-pop, đồng thời sở hữu phong cách thời trang riêng biệt.

Trong những bức ảnh chụp chung, Minnie lựa chọn áo crop top màu be với chất liệu xuyên thấu, đính chi tiết lấp lánh. Nữ ca sĩ kết hợp cùng quần mang phong cách vintage, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn và vẻ ngoài quyến rũ.

Trong khi đó, Lisa xuất hiện với áo hoodie đen và quần jeans, mang đến hình ảnh năng động, cá tính. Cả hai lựa chọn lối trang điểm tự nhiên, khoe đường nét gương mặt sắc sảo cùng nụ cười rạng rỡ.

Màn hội ngộ nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Minnie và Lisa đều là những nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng trong ngành công nghiệp K-pop.

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước tình bạn của hai nữ thần tượng. Một khán giả bình luận: "Wow, hai người bạn xinh đẹp Minnie và Lisa". Người khác gửi lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật Minnie. Hai người bạn Minnie và Lisa thật tuyệt vời".

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Minnie hiện cũng đang tích cực với các hoạt động âm nhạc cá nhân. Ngày 23/10, nữ ca sĩ phát hành EP kỹ thuật số i love you to the moon and back nhân dịp sinh nhật. Đây là sản phẩm solo đầu tiên của Minnie sau khoảng 1 năm 9 tháng kể từ mini album đầu tay HER, ra mắt vào tháng 1/2025.

Đến ngày 30/10, Minnie xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường sang Đài Loan thực hiện lịch trình.

Giữa những hoạt động bận rộn, loạt ảnh đón sinh nhật cùng Lisa mang đến góc nhìn gần gũi về tình bạn của hai nữ thần tượng. Đồng thời, màn xuất hiện chung hiếm hoi này cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ K-pop quan tâm.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Minnie hiện cũng đang tích cực với các hoạt động âm nhạc cá nhân.