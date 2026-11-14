Lisa bị chỉ trích biểu diễn phản cảm trong show tại Las Vegas

Ngày 12/11 (giờ địa phương), Lisa chính thức mở màn chương trình biểu diễn cư trú tại Las Vegas bằng đêm diễn đầu tiên ở The Colosseum thuộc Caesars Palace. Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động biểu diễn của nữ thần tượng người Thái Lan, đồng thời thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Trong đêm diễn, Lisa gây chú ý với tiết mục Sweat. Không chỉ thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, nữ ca sĩ còn mang đến màn vũ đạo có phần táo bạo khi kết hợp cùng một vũ công nam. Những động tác tương tác gần gũi, giàu tính gợi cảm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Một bộ phận khán giả bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh quyến rũ mà Lisa xây dựng. Nhiều ý kiến cho rằng nữ thần tượng ngày càng tự tin thể hiện cá tính nghệ thuật, không ngần ngại thử nghiệm những phong cách biểu diễn trưởng thành và táo bạo hơn. Đối với những người ủng hộ, đây là cách Lisa tạo dấu ấn riêng trong sự nghiệp solo, đồng thời cho thấy sự chủ động trong việc định hình hình ảnh cá nhân.

Tuy nhiên, màn trình diễn cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng tiết mục quá chú trọng vào những động tác mang tính gợi dục, khiến yếu tố âm nhạc và kỹ năng biểu diễn chưa thực sự trở thành điểm nhấn. Thay vì tập trung vào giọng hát hay khả năng vũ đạo, sự chú ý của người xem dường như bị dẫn dắt bởi những tương tác thân mật giữa Lisa và bạn diễn nam.

Bên cạnh đó, một số bình luận còn bày tỏ sự chưa hài lòng với những khía cạnh khác trong tiết mục. Điều này khiến màn trình diễn vốn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong đêm khai màn của Lisa lại trở thành chủ đề gây tranh luận.

Thực tế, hình tượng gợi cảm không phải là lựa chọn mới trong hành trình hoạt động solo của Lisa. Nữ ca sĩ nhiều lần gây chú ý với phong cách trình diễn trưởng thành, trang phục táo bạo và những màn vũ đạo có tính khiêu khích. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự tự do thể hiện cá tính nghệ thuật và việc lạm dụng yếu tố gợi cảm vẫn luôn là chủ đề tạo ra những quan điểm khác biệt trong công chúng.

Dù nhận về những phản ứng không đồng nhất, sức hút của Lisa trên sân khấu Las Vegas vẫn là điều khó phủ nhận. Những tranh luận xoay quanh tiết mục Sweat một lần nữa cho thấy mỗi thay đổi trong hình ảnh và phong cách biểu diễn của nữ thần tượng đều có khả năng trở thành tâm điểm chú ý.