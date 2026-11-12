Lisa bị chế giễu vì doanh số bán vé tại Las Vegas

Theo kế hoạch, Lisa sẽ chính thức bắt đầu chuỗi buổi biểu diễn định kỳ tại Las Vegas trong những ngày tới. Đây được xem là một cột mốc đáng chú ý trong hoạt động âm nhạc cá nhân của thành viên BLACKPINK, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng sự nghiệp quốc tế của nữ nghệ sĩ.

Trước thềm đêm diễn đầu tiên, những cập nhật về tình hình bán vé đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, trong tổng số các buổi biểu diễn được công bố, có bốn đêm đã ghi nhận tình trạng bán hết vé, trong khi hai đêm còn lại vẫn có một lượng vé chưa được tiêu thụ.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một bộ phận cư dân mạng lấy việc chưa thể lấp đầy toàn bộ khán đài làm cơ sở để chế giễu Lisa, thậm chí đặt câu hỏi về sức hút thực sự của nữ thần tượng tại thị trường Mỹ. Đặc biệt, việc địa điểm tổ chức có sức chứa lên đến khoảng 25.000 khán giả càng khiến những tranh luận trở nên gay gắt.

Dẫu vậy, người hâm mộ Lisa không đồng tình với cách đánh giá trên. Họ cho rằng những lời chỉ trích đang cố tình bỏ qua bức tranh tổng thể về doanh số bán vé. Theo các ý kiến bênh vực, chỉ có hai suất diễn bổ sung chưa ghi nhận tình trạng bán hết vé, trong khi bốn buổi biểu diễn còn lại đã đạt được kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng nhấn mạnh đây là chuỗi biểu diễn solo đầu tiên của Lisa tại Mỹ. Việc có thể thu hút lượng lớn khán giả đến với một loạt đêm diễn quy mô lớn đã là thành tích đáng chú ý, nhất là khi nữ nghệ sĩ phải cạnh tranh trong một thị trường giải trí có mức độ cạnh tranh cao.

Một yếu tố khác được đưa ra để lý giải tình hình bán vé là giá vé. Theo người hâm mộ, chi phí tham dự các buổi biểu diễn tương đối đắt đỏ, khiến khán giả cần cân nhắc nhiều hơn trước khi quyết định mua vé. Vì vậy, việc hai đêm diễn vẫn còn chỗ trống không đồng nghĩa với việc Lisa đánh mất sức hút hay không được công chúng đón nhận.

Ở thời điểm hiện tại, những tranh luận xoay quanh doanh số vé vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Dù vậy, kết quả thực tế của chuỗi biểu diễn sẽ cần được nhìn nhận dựa trên tổng số vé tiêu thụ, quy mô tổ chức và phản ứng của khán giả sau khi các đêm diễn chính thức diễn ra, thay vì chỉ tập trung vào hai suất chưa bán hết vé.