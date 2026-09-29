Lisa bị cáo buộc 'mua giải' sau chiến thắng lịch sử tại VMAs 2026

Lisa tiếp tục ghi dấu ấn trong hành trình solo khi giành giải Best Pop (Nghệ sĩ/ca khúc Pop xuất sắc) tại MTV Video Music Awards 2026 với ca khúc Dream, hợp tác cùng Kentaro Sakaguchi. Chiến thắng này giúp nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của đêm trao giải, nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại Los Angeles vào ngày 27/9 (giờ địa phương), quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của làng nhạc quốc tế. Ngay từ trước khi chương trình bắt đầu, Lisa đã nhận được sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ và tham gia tranh tài ở nhiều hạng mục với Dream. Theo danh sách đề cử chính thức, cô có tổng cộng 4 đề cử, gồm Best Pop, Best K-Pop, Best Cinematography và Best Editing.

Đáng chú ý, Lisa đã mang về chiến thắng đầu tiên của mình trong đêm ở hạng mục Best Pop. Dream vượt qua loạt đối thủ đình đám như Taylor Swift với The Fate of Ophelia, Ariana Grande với hate that i made you love me, Charli XCX với SS26, Olivia Rodrigo với drop dead, Sabrina Carpenter với House Tour và Tate McRae với Nobody’s Girl.

Khoảnh khắc tên mình được xướng lên, Lisa không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ bật khóc khi bước lên sân khấu nhận Moon Person và gửi lời cảm ơn tới MTV, những cộng sự đã đồng hành cùng cô trong quá trình thực hiện ca khúc, cũng như người hâm mộ.

Chiến thắng đặc biệt có ý nghĩa trong hành trình solo của Lisa. Dream nằm trong album đầu tay Alter Ego, phát hành vào tháng 2/2025, đánh dấu một giai đoạn mà thành viên BLACKPINK đẩy mạnh hoạt động âm nhạc cá nhân bên ngoài nhóm.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Lisa nhanh chóng bị phủ bóng bởi những tranh luận trên mạng xã hội.

Ngay sau khi kết quả được công bố, một bộ phận cư dân mạng cho rằng chiến thắng của Dream gây bất ngờ khi đặt cạnh những ca khúc của các nghệ sĩ có tên tuổi như Taylor Swift, Ariana Grande hay Olivia Rodrigo. Một số bình luận tập trung vào mức độ phổ biến và thành tích trực tuyến của các ca khúc được đề cử, từ đó đặt câu hỏi về kết quả của hạng mục.

Thậm chí, có người sử dụng những lời lẽ gay gắt, cho rằng Lisa không xứng đáng với giải thưởng hoặc cáo buộc cô "mua giải". Những bình luận này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh luận giữa các nhóm người hâm mộ.

Một số tài khoản còn đưa ra những con số về lượt nghe ban đầu của các ca khúc được đề cử để lập luận rằng Dream có thành tích thấp hơn. Tuy nhiên, các so sánh được lan truyền trên mạng không đồng nghĩa với bằng chứng về tiêu chí chấm giải hay quá trình lựa chọn người chiến thắng. Việc một ca khúc có lượng stream cao hơn cũng không tự động đồng nghĩa với việc ca khúc đó sẽ chiến thắng ở một hạng mục của VMAs.

Đáng chú ý, các cáo buộc Lisa "mua giải" xuất hiện trong những bình luận trên mạng xã hội nhưng không được các nguồn tin uy tín mà chúng tôi kiểm tra xác nhận. Vì vậy, đây nên được xem là cáo buộc từ một bộ phận cư dân mạng, thay vì một sự thật đã được chứng minh.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Lisa lập luận rằng chiến thắng tại VMAs là một cột mốc đáng chú ý đối với sự nghiệp solo của nữ ca sĩ. Việc Dream vượt qua nhiều tên tuổi lớn cho thấy sức hút của Lisa tại một trong những sân khấu trao giải âm nhạc lớn của Mỹ, bất kể những tranh luận đang diễn ra trên mạng.

Chiến thắng Best Pop cũng mang thêm ý nghĩa khi Lisa là nghệ sĩ Kpop solo duy nhất xuất hiện trong danh sách đề cử của hạng mục này. Theo các nguồn tin về lễ trao giải, cô còn tiếp tục tranh tài ở Best K-Pop, Best Cinematography và Best Editing với Dream.

Trong khi đó, VMAs 2026 cũng chứng kiến một đêm đáng chú ý của nhiều nghệ sĩ hàng đầu. Taylor Swift giành giải Video of the Year với The Fate of Ophelia, trong khi Madonna là một trong những nghệ sĩ nổi bật nhất của lễ trao giải.

Với Lisa, chiếc Moon Person dành cho Dream là một dấu mốc mới trong hành trình xây dựng vị thế riêng trên thị trường quốc tế. Nhưng cùng với ánh hào quang của chiến thắng, nữ ca sĩ cũng một lần nữa cho thấy mặt trái của những cuộc đua giải thưởng: mỗi kết quả đều có thể trở thành chủ đề tranh luận, đặc biệt khi các ứng viên đều sở hữu lượng người hâm mộ lớn.

Dù những tranh cãi trên mạng xã hội vẫn tiếp diễn, kết quả chính thức của VMAs 2026 vẫn ghi nhận Lisa là chủ nhân của giải Best Pop với Dream.