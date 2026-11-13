Lionel Richie hụt hơi trên sân khấu sau ca phẫu thuật tim

Gần hai tháng sau khi trải qua ca phẫu thuật tim, Lionel Richie đã chính thức trở lại sân khấu trong chuỗi buổi biểu diễn tại Wynn Las Vegas (Mỹ) hôm 11/11. Sự xuất hiện của giọng ca 77 tuổi nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi ông chủ động chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau thời gian vắng bóng.

Theo E! News, ngay khi xuất hiện, Lionel Richie liên tục khẳng định với người hâm mộ: "Tôi đã trở lại". Nam ca sĩ còn hài hước nhắc đến khoảng thời gian mình không thể biểu diễn, khiến bầu không khí tại khán phòng trở nên gần gũi và sôi động.

"Tôi không biết mình đã ở đâu, nhưng tôi đã trở lại rồi", ông nói. Đồng thời, giọng ca Hello trấn an khán giả rằng bản thân vẫn ổn và gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, lo lắng cho mình.

Không muốn biến sự trở lại thành một đêm diễn thông thường, Lionel Richie còn hài hước tuyên bố muốn dành riêng buổi tối để tôn vinh chính mình. Ông nói đùa rằng muốn tự tổ chức lễ tri ân trước khi người khác làm điều đó, thậm chí gọi đây là "tuần lễ tôn vinh Lionel Richie".

Tuy nhiên, màn trình diễn đầy năng lượng sau đó lại khiến nam ca sĩ gặp chút trở ngại. Trong lúc di chuyển, nhảy múa và tương tác với khán giả trên sân khấu, Lionel Richie bất ngờ có dấu hiệu hụt hơi, buộc phải dừng lại để lấy sức.

"Quá sức rồi, vượt quá khả năng giữ nhiệt của tôi", ông hài hước thừa nhận.

Ngay sau đó, một thành viên trong ê-kíp đã mang đến cho nam ca sĩ cốc nước điện giải màu đỏ. Lionel Richie kể rằng trước đây, ông từng bị chóng mặt và được khuyên nên bổ sung chất điện giải thay vì chỉ uống nước lọc như thói quen lâu nay.

"Suốt bao năm nay, tôi chỉ uống nước thôi", ông nói vui, đồng thời nhắc lại lời khuyên của bác sĩ về việc duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ và bổ sung chất điện giải phù hợp.

Sau một khoảng nghỉ ngắn, Lionel Richie cho biết bản thân đã cảm thấy khỏe khoắn hơn. Ông tiến đến cây đàn piano và tiếp tục chương trình, khép lại khoảnh khắc gián đoạn bằng màn tái xuất đầy quyết tâm.

Đáng chú ý, lần trở lại này diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Lionel Richie trải qua ca phẫu thuật tim vào tháng 9 để điều trị chứng rung nhĩ (AFib) – một dạng rối loạn nhịp tim. Trước đó, đại diện của nam ca sĩ từng thông báo ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, đồng thời cho biết bác sĩ đánh giá mọi thứ đều hoàn hảo và ông đang hồi phục tốt.

Việc Lionel Richie có thể trở lại biểu diễn và duy trì tương tác với khán giả là tín hiệu đáng mừng sau biến cố sức khỏe. Dù vậy, khoảnh khắc hụt hơi trên sân khấu cũng cho thấy nam ca sĩ cần thận trọng hơn trong quá trình lấy lại thể lực, nhất là khi phải thực hiện những màn trình diễn đòi hỏi nhiều năng lượng ở tuổi 77.