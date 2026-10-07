Lionel Messi tỏa sáng trong trận đấu chia tay tuyển Argentina

Sáng 7/10, Argentina bước vào trận đấu với Benin trên sân Estadio Monumental với quyết tâm giành chiến thắng trong ngày chia tay Lionel Messi.

Với dàn nhân sự chất lượng hơn, Argentina nhập cuộc chủ động và nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận.

Các cầu thủ Argentina ăn mừng bàn thắng vào lưới Benin. (Ảnh: AFA).

Phút 8, Messi đi bóng rồi thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Dandjinou kịp đổ người cản phá.

Bên phần sân đối diện, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Benin vẫn có những tình huống lên bóng đáng chú ý.

Phút 19, Junior Olaitan nhận đường chuyền của đồng đội và có cơ hội dứt điểm ở cự ly chỉ hơn 5m. Tuy nhiên, cầu thủ Benin lại đưa bóng ra ngoài đầy đáng tiếc.

Thoát thua, Argentina lập tức lấy lại sự tập trung và tiếp tục tạo ra những tình huống lên bóng đáng chú ý trước khung thành đội khách.

Phút 24, Messi có cơ hội rất tốt để mở tỷ số trận đấu khi thoát xuống phía sau hàng phòng ngự Benin, nhưng pha xử lý cuối cùng không tốt khiến bóng trôi đi.

Hai phút sau, Argentina được hưởng quả đá phạt cách khung thành Benin gần 30m. Messi thực hiện cú sút thẳng khiến thủ môn Dandjinou vất vả cản phá.

Càng chơi, nhà cựu vô địch thế giới càng cho thấy khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, các chân sút của Argentina vẫn tỏ ra khá vô duyên trước khung thành Benin.

Trong những phút cuối hiệp một, Argentina tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng Messi, Lautaro Martinez hay Julian Alvarez đều không tận dụng được.

Sau giờ nghỉ, Argentina vẫn duy trì sự chủ động khi dồn đội hình lên tấn công và khiến hàng phòng ngự Benin chật vật chống đỡ.

Messi tỏa sáng trong chiến thắng của Argentina trước Benin. (Ảnh: AFA).

Phút 49, Messi thực hiện quả phạt góc đưa bóng vào khu vực cấm địa để Nicolas Otamendi dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Benin, mở tỷ số cho Argentina.

Có bàn khai thông thế bế tắc, các cầu thủ Argentina như trút bỏ được áp lực và chơi thanh thoát hơn hẳn.

Phút 53, Enzo Fernandez xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu về góc xa. Thủ môn Benin đã bị đánh bại nhưng một hậu vệ đội khách kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Bên phần sân đối diện, Benin dù vẫn thi đấu rất nỗ lực nhưng gần như không thể lên bóng và chỉ biết chịu trận trước nhà cựu vô địch thế giới.

Phút 61, ngay sau khi được tung vào sân, Nico Paz nhận đường chuyền thuận lợi của Messi ngay trước vòng cấm. Cầu thủ trẻ này sau đó thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng vào lưới đội khách, nâng tỷ số lên 2-0.

Tiếp đà thăng hoa, Argentina nhanh chóng tìm được bàn thắng thứ ba trong trận đấu và cái tên được kỳ vọng nhất là Lionel Messi đã điền tên mình lên bảng tỷ số.

Phút 70, Agustin Giay bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho Argentina hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Messi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Benin.

Có lợi thế an toàn, Argentina chủ động giảm nhịp độ trong những phút còn lại. Dù vẫn tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đội bóng Nam Mỹ không tận dụng được và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0.

Chiến thắng 3-0 cũng giúp Messi có màn chia tay trọn vẹn với đội tuyển Argentina. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh đi quanh sân Estadio Monumental để chào người hâm mộ, khép lại hành trình hơn hai thập kỷ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Đội hình ra sân: Argentina: Martinez, Giay, Otamendi (Lisandro Martinez 52'), Romero (Barco 78'), Tagliafico (Medina 52'), De Paul (Nico Paz 59'), Mac Allister (Lo Celso 78'), Enzo (Mastantuono 78'), Lautaro Martinez (Flores 78'), Messi, Alvarez (Nico Gonzalez 59'). Benin: Djandjinou (Allagbe 76'), Omore, Roche (Amadou 90'), Tijani, Tamimou Ouorou (Azongnitode 76'), Hassane Imourane (Samadou 90'), D'Almeida, Aloko (Ngobi 90'), Olaitan (Ahlinvi 64'), Yamirou Ourorou (Olugbade 64'), Aiyegun Tosin (Dossou 76').