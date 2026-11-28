Messi cùng các đồng đội đã bị loại khỏi MLS. Ảnh: Jason Mowry/Getty Images.

Bàn thắng nghiệt ngã ở phút bù giờ của Santiago Rodriguez đã chính thức dập tắt mọi hy vọng đi tiếp của Inter Miami tại vòng 16 đội MLS. Thất bại tối thiểu 0-1 trên sân ScottsMiracle-Gro Field khiến Lionel Messi cùng các đồng đội phải chấp nhận dừng cuộc chơi sớm sau hai lượt trận toàn thua trước Columbus Crew (lượt đi Miami thua 0-3).

Rơi vào thế chân tường sau trận thua ba bàn không gỡ ở lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Kily Gonzalez buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng kéo loạt đấu sang trận thứ ba. Ngay từ những phút đầu, Inter Miami nỗ lực kiểm soát thế trận và liên tiếp mở ra các pha phối hợp hòng tìm đường vào khung thành đối phương.

Lionel Messi đóng vai trò hạt nhân trong mọi đợt lên bóng, tích cực đột phá và tạo cơ hội cho đồng đội. Phía bên kia chiến tuyến, thủ thành Patrick Schulte của Columbus Crew thi đấu cực kỳ tập trung khi hóa giải thành công những cú sút xa cũng như pha dứt điểm hiểm hóc từ German Berterame lẫn Fricio Caicedo. Ở đầu sân đối diện, thủ môn Dayne St. Clair cũng phải trổ tài cứu thua sau pha bắn phá góc hẹp của Mendez trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Gonzalez quyết định tung Luis Suarez vào sân nhằm gia tăng hỏa lực. Đội khách suýt chút nữa tạo nên khác biệt ở phút 76 khi Casemiro đánh đầu tung lưới chủ nhà từ quả đá phạt của Messi, song bàn thắng lập tức bị từ chối vì lỗi việt vị. Nỗi tiếc nuối tiếp tục nối dài đến phút 84, Telasco Segovia rót bóng chuẩn xác vào khu vực 5m50 nhưng Berterame lại đánh đầu vọt xà trong gang tấc.

Mải miết tấn công mà không thể tận dụng cơ hội, Inter Miami đã phải nhận đòn trừng phạt tàn nhẫn ở phút 90+2. Từ quả tạt thuận lợi của Anass Zaroury, Rodriguez xử lý bước một gọn gàng trước khi nã đại bác chân phải tung nóc lưới St. Clair. Bàn thua chóng vánh ở thời điểm nhạy cảm dập tắt hoàn toàn ý chí chiến đấu của đội khách, khép lại hy vọng lật ngược thế cờ trong sự bất lực của siêu sao người Argentina.

Kết quả: Columbus Crew 1-0 Inter Miami

Cầu thủ ghi bàn: Columbus Crew - Santiago Rodriguez (90+2')