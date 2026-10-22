Theo truyền thông Tây Ban Nha, Lionel Messi sẽ không tham dự buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026, diễn ra ngày 26/10 tại nhà hát London Palladium ở London (Anh). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi anh là một trong 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới năm nay.

Lionel Messi không dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026.

Việc chân sút người Argentina không đến dự buổi lễ làm xuất hiện những đồn đoán cho rằng anh đã biết trước kết quả và không có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán và phía ban tổ chức lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc này.

Nhưng theo những thông tin mới nhất từ truyền thông Tây Ban Nha, việc Messi không đến London chủ yếu liên quan đến lịch trình cá nhân.

Cụ thể, Messi sẽ có mặt tại thành phố Oviedo (Tây Ban Nha) vào ngày 22/10 để tham dự các hoạt động thuộc lễ trao giải Công chúa Asturias 2026. Đây là giải thưởng do Quỹ Công chúa Asturias tổ chức, nhằm vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Năm nay, Messi được lựa chọn trao giải ở hạng mục Thể thao, ghi nhận những thành tựu trong sự nghiệp cũng như đóng góp của anh đối với cộng đồng.

Theo kế hoạch, ngôi sao sinh năm 1987 sẽ có khoảng hai ngày lưu lại Tây Ban Nha để tham gia các hoạt động liên quan đến lễ trao giải. Trong ngày 22/10, Messi dự kiến gặp gỡ đại diện ban tổ chức và tham dự chương trình giao lưu với học sinh, sinh viên tại Cung thể thao Oviedo.

Sự xuất hiện của siêu sao người Argentina tạo nên sức hút rất lớn đối với người hâm mộ địa phương. Theo MARCA, ban tổ chức đã phát hành 4.700 vé miễn phí cho chương trình giao lưu với Messi và toàn bộ số vé được đăng ký hết chỉ sau 13 phút. Thậm chí, có thời điểm hệ thống ghi nhận khoảng 16.200 người truy cập cùng lúc để tìm kiếm cơ hội gặp gỡ chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

Ngoài chương trình giao lưu, Messi còn tham gia những hoạt động chính thức có sự hiện diện của các thành viên Hoàng gia Tây Ban Nha. Theo lịch trình, anh dự tiệc cùng Vua Felipe VI, Hoàng hậu Letizia và những người được vinh danh trong năm nay.

Messi đang là đầu tàu trong màu áo Inter Miami.

Đến ngày 23/10, Messi tiếp tục tham gia buổi tiếp đón dành cho các cá nhân nhận giải trước khi dự lễ trao thưởng chính thức tại nhà hát Campoamor ở Oviedo. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuyến trở lại Tây Ban Nha của tiền đạo đang khoác áo Inter Miami.

Tuy nhiên, Messi sẽ không ở lại châu Âu quá lâu. Sau khi hoàn tất các hoạt động tại Oviedo, anh dự kiến trở lại Mỹ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của Inter Miami. Cụ thể, đội bóng của M10 sẽ làm khách trên sân New York Red Bulls vào ngày 25/10.

Đây là giai đoạn quan trọng của mùa giải khi Inter Miami đang hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch MLS Cup. Bản thân Messi cũng đang duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng khi ghi 25 bàn sau 27 trận và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới MLS. Vì vậy, việc ưu tiên hồi phục thể lực và tập trung cho các trận đấu của Inter Miami được xem là lý do khiến Messi không tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng năm nay.