Trong lần đầu tiên đến với thành phố Bắc Ninh, LION Championship (LC) - giải MMA danh giá nhất Việt Nam đã mang tới trận tranh đai vô địch hạng 52kg, hạng cân lần đầu tiên được công bố trong năm 2026.

Ở trận đấu tâm điểm, Bùi Đình Khải đã mang tới một thế trận hoàn toàn trái ngược với những gì khán giả dự đoán khi anh đối đầu tượng đài Muay Việt Nam - Lê Hoàng Đức. Liên tục dồn ép và bắt Hoàng Đức phải chủ động tấn công trước khi bản thân áp sát đối phương, Đình Khải sử dụng các kỹ thuật bắt chân và khống chế để đưa trận đấu vào vị trí có lợi.

Chiến thắng ở trận tranh đai tâm điểm của Bùi Đình Khải

Trong một tình huống nửa cuối hiệp 1, Bùi Đình Khải quyết định thực hiện tình huống đè lên người đối phương, liên tiếp tung những đòn chỏ hiệu quả hạ gục hoàn toàn Lê Hoàng Đức để giành lấy chiếc đai danh giá. Anh chính thức là nhà vô địch đầu tiên ở hạng cân 52kg của giải đấu.

Với kết quả này, võ sĩ Nguyễn Phú Thịnh - người giành chiến thắng ở sự kiện LC 35 sẽ chờ đợi Bùi Đình Khải trong trận bảo vệ đai đầu tiên của võ sĩ sinh năm 2001. Trận đấu dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2027.

Ở trận thứ chính, lão tướng Siyovush Gulmamadov tới từ Tajikistan tiếp tục thể hiện trình độ vật - khóa siết thượng thừa khi đối đầu Dư Văn Thuận ở hạng 60kg. Các kỹ năng của Gulmamadov khiến Dư Văn Thuận hầu như không có cơ hội thể hiện kỹ thuật đánh đứng sở trường.

Chiến thắng thứ 3 tại LION Championship, trận thắng thứ 2 ở hạng 60kg, Siyovush Gulmamadov hứa hẹn là ứng viên vô cùng sáng giá cho một vị trí tranh đai vô địch ở hạng cân này. Hiện tại, trận tranh đai đã được ấn định cho năm 2027 của hạng 60kg giữa nhà vô địch Trần Ngọc Lượng và ứng viên Bạch Văn Nghĩa cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Đình khải nhận đai vô địch và hướng tới trận đấu bảo vệ đai vào đầu năm 2027

Tiếc nuối nhất tại LION Championship 37 thuộc về trận song đấu (MMA Duo) duy nhất của sự kiện. Hai võ sĩ Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức chạm trán hai đại diện tới từ Trung Quốc: Tả Tử Hệ và Tào Đắc Văn.

Khi mà Nguyễn Văn Lâm đang có cơ hội kết thúc sớm Tả Tử Hệ trong tư thế của đòn siết cổ sau (rear-naked choke), võ sĩ Tào Đắc Văn bên phía đối thủ đã thực hiện một đòn đá phạm luật Nguyễn Văn Lâm. Pha ra đòn này trái với quy định “Không sử dụng đòn chân vào võ sĩ trong tư thế nằm” của luật thi đấu MMA Duo. Đồng thời, tình huống ra đòn vào vùng gáy của võ sĩ Văn Lâm đã khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Chiến thắng do đối thủ phạm luật được tuyên cho bộ đôi Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức.

Các trận đấu còn lại của sự kiện LION Championship 37 đều mang đến những cảm xúc đặc biệt, với những pha kết thúc đầy bất ngờ cùng các pha trao đổi đòn kịch tính. Tiếp nối lịch trình của LION Championship, sự kiện LC 38 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, hứa hẹn nhiều màn so tài đáng chờ đợi.

Kết quả các trận đấu tại LC 37:

MMA Pro 52kg: Bùi Đình Khải knockout kỹ thuật Lê Hoàng Đức - giành đai vô địch

MMA Pro 60kg: Siyovush Gulmamadov (Taijkistan) thắng điểm Dư Văn Thuận

MMA Duo 130kg: Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức thắng Tào Đắc Văn - Tả Tử Hệ (do đối thủ phạm quy)

MMA Pro 56kg nữ: Aleksandra Stepakova (Nga) thắng điểm Võ Nguyễn Ngọc Linh

MMA Pro 56kg: Hoàng Tiến Trung knockout kỹ thuật Renaud Gurgui (Pháp)

MMA Pro 77kg: Sloan Venter (Nam Phi) knockout kỹ thuật Jeanne-Pierre (Nam Phi)

MMA Pro 56kg: Âu Văn Hiển thắng điểm Nguyễn Khắc Duy

MMA Pro 56kg: Lê Văn Trọng knockout kỹ thuật Lê Văn Hoàng

MMA Pro 60kg: Nguyễn Đức Thắng thắng submission (triangle-choke) Nguyễn Ngọc Trường Sơn.