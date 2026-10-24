Lĩnh vực đất đai có 46 thủ tục hành chính đặc thù

Trong đó có 31 thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng; đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên của hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

15 thủ tục hành chính cấp xã, gồm: tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển; xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004;…