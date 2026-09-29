Lĩnh vực AI toàn cầu trước thách thức doanh thu 6.000 tỷ USD

Biểu tượng Meta tại trụ sở của Tập đoàn ở Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo báo cáo công nghệ thường niên của công ty tư vấn Bain & Co., lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu cần đạt doanh thu hàng năm 6.000 tỷ USD vào năm 2031 để có thể đáp ứng được nguồn vốn đầu tư cần cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới.

Bain ước tính các dịch vụ AI dành cho cá nhân và doanh nghiệp hiện có có thể tạo nguồn thu tổng cộng nhiều nhất là 1.800 tỷ USD, có nghĩa cần tạo thêm 4.200 tỷ USD nguồn thu mới. Số tiền thiếu hụt này có thể đến từ các phân khúc mới, từ máy móc tự động đến robot cũng như các lĩnh vực mới nổi như nghiên cứu và bào chế thuốc, sức khoẻ tâm thần và chuyển đổi năng lượng.

Ông David Crawford, tác giả chính của báo cáo kiêm Chủ tịch mảng công nghệ, truyền thông và viễn thông toàn cầu của Bain, nhận định cơ sở hạ tầng AI đang được xây dựng vượt xa nhu cầu thực tế, và việc tài trợ cho quá trình này một cách bền vững sẽ đòi hỏi phải bổ sung khoảng 1% vào tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu hàng năm.

Báo cáo của Bain cho thấy những trở ngại trong nỗ lực hướng tới sự phát triển AI bền vững, khi các tập đoàn công nghệ như Microsoft, Google, Amazon, Meta và Oracle đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu nhằm đáp ứng các nhu cầu về AI cho các năng lực tính toán. Quy mô và chi phí cho các trung tâm dữ liệu đang tăng gần gấp đôi sau mỗi 12-16 tháng, một phần do giá chip, thiết bị mạng và các linh kiện khác tăng mạnh.

Bain ước tính đầu tư cho các trung tâm dữ liệu vào khoảng 5.000-6.500 tỷ USD vào năm 2030, bổ sung thêm ít nhất 150 GW công suất, điều sẽ gây thêm sức ép cho nguồn năng lượng của các nước.