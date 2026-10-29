Lính Ukraine tự cắt bàn chân để sống sót, được giải cứu bằng UAV hạng nặng

“Tôi vốn coi như mình đã chết, bởi khi đó chẳng còn hy vọng nào”, Kostiantyn Vlasenko, binh sĩ Ukraine 49 tuổi, kể lại trên giường bệnh tại thành phố Kharkov.

Anh thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 30, từng bám trụ tại một chốt tiền tuyến gần Kupyansk, tỉnh Kharkov.

Tháng 5/2025, Vlasenko cùng đồng đội có mật danh Basky được điều đến vị trí này. Họ sống trong một hầm trú ẩn chật hẹp và nhận tiếp tế bằng UAV.

Đến mùa thu năm đó, 2 binh sĩ được cử đến thay thế đều thiệt mạng trên đường tiếp cận chốt do bị UAV Nga tập kích. Những người được điều đi thu hồi thi thể cũng không sống sót.

Vlasenko nhận ra họ gần như không còn đường rút lui. Sau khoảng 10 tháng bám trụ, hầm trú ẩn ngập nước, buộc hai người chuyển đến một ngôi trường đổ nát vào giữa tháng 2/2026.

Tại đây, một UAV trinh sát Nga phát hiện họ khi ra ngoài tìm quần áo khô và thực phẩm. Đòn tập kích bằng lựu đạn khiến Basky thiệt mạng, còn Vlasenko bị thương nặng ở cả hai chân. Anh phải ẩn náu trong một hố nhỏ dưới chiếc lò hơi bằng kim loại.

Chân trái dần hoại tử, trong khi chân phải bị gãy và biến dạng. Sau khoảng 3 tháng, khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, Vlasenko quyết định tự cắt bỏ bàn chân phải để xử lý vết thương.

“Tôi đặt chân lên một viên gạch, lấy dao ra. Nước mắt tuôn trào, tôi phải cắt bỏ chân mình”, anh kể. Quyết định đau đớn khiến người lính mất cả hai bàn chân, nhưng giúp anh băng bó vết thương và tiếp tục chờ cơ hội sống sót.

Các chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 30 phối hợp với Lữ đoàn Xung kích số 92 và những đơn vị khác lên phương án giải cứu Vlasenko.

Xe bán tải, xe bọc thép đều quá nguy hiểm do nguy cơ bị UAV tấn công. Hai phương tiện mặt đất không người lái từng được điều đến cũng bị phá hủy.

Phương án cuối cùng là sử dụng một UAV hạng nặng do công ty Gurzuf Defence chế tạo. Thiết bị có 6 cánh quạt bố trí theo phương thẳng đứng, tải trọng tối đa 90 kg và tầm hoạt động được công bố lên tới 25 km.

Ngày 3/10, Vlasenko nhận được gói tiếp tế có đai an toàn cùng điện thoại lưu sẵn video hướng dẫn. Anh hiểu đây có thể là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngày hôm sau, UAV đến ngôi trường đổ nát. Vlasenko móc đai an toàn vào hệ thống tời, rồi được đưa lên độ cao khoảng 70 m.

Ba UAV nhỏ hơn hộ tống thiết bị chính, trong khi các đơn vị Ukraine sử dụng UAV FPV và pháo binh nhằm gây áp lực lên những vị trí triển khai UAV Nga.

Sau khoảng 15 phút di chuyển, UAV giải cứu hạ cánh tại điểm đến an toàn. Quân đội Ukraine không công bố vị trí cụ thể vì lý do an ninh.

Ngày 19/10, Lữ đoàn Xung kích số 92 công bố video về chiến dịch, mô tả đây là lần đầu phương thức giải cứu thương binh bằng UAV được áp dụng trên thế giới. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Sau hành trình sinh tử, Vlasenko vẫn nhớ rõ nỗi sợ lớn nhất khi được đưa lên không trung: “Tôi không sợ bị rơi xuống giữa rừng. Nhưng tôi sợ rớt xuống nước, vì tôi không biết bơi”.