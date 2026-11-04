Lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng trong sự cố huấn luyện tại Nhật Bản

Theo ABC News ngày 4/11, Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ xác nhận binh sĩ này tử vong sau sự cố xảy ra tại Trại Schwab, một căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa.

"Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 vô cùng đau buồn thông báo về cái chết của một binh sĩ sau sự cố trong quá trình huấn luyện tại Trại Schwab, Okinawa, Nhật Bản, vào ngày 3 tháng 11 năm 2026", ABC News dẫn tuyên bố của Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3.

Cổng số 1 của Trại Schwab vào năm 2009. Ảnh: CC/Wiki

Danh tính binh sĩ chưa được công bố để chờ thông báo chính thức tới gia đình. Theo quy định, danh tính quân nhân thiệt mạng sẽ được giữ kín cho đến ít nhất 24 giờ sau khi gia đình nhận được thông tin.

Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3 cho biết vụ việc đang được điều tra. Quân đội Mỹ chưa công bố nguyên nhân dẫn đến sự cố, hoàn cảnh cụ thể khiến binh sĩ thiệt mạng hoặc loại hình huấn luyện liên quan.

Trại Schwab nằm ở phía bắc đảo Okinawa, là một trong những cơ sở quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 3, đơn vị đóng quân tại Okinawa, là lực lượng chủ chốt trong hoạt động của Thủy quân lục chiến Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương.