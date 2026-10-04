Lính thủy đánh bộ Mỹ bị bắt tại Nhật Bản vì nghi giết người

Cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm, khoảng 20 tuổi, bị bắt hôm 4/10 sau khi một phụ nữ 39 tuổi được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở Naha. Theo cảnh sát, người phụ nữ được cho là đã bị sát hại và bị lấy đi một chiếc ví vào ngày 3/10.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass cho biết ông đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Thống đốc Okinawa để gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời cam kết Mỹ sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mô tả vụ việc là "vô cùng tàn bạo và độc ác". Bà cho biết Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu phía Mỹ hợp tác tối đa với cuộc điều tra, tăng cường kỷ luật đối với quân nhân Mỹ và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn những vụ việc tương tự xảy ra.

Ảnh chụp từ trên không của Căn cứ không quân Thủy quân lục chiến Futenma ở Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: CC/Wiki

Theo NHK và một số phương tiện truyền thông Nhật Bản, hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy một người đàn ông nước ngoài đi vào phòng khách sạn cùng một phụ nữ, sau đó rời đi với đồ đạc của người này.

Cảnh sát sau đó xác định một người đàn ông khoảng 20 tuổi có ngoại hình giống với người xuất hiện trong đoạn video. Người này được mời tự nguyện đến đồn cảnh sát địa phương để phục vụ điều tra và sau đó bị bắt giữ.

Theo các nguồn tin, nghi phạm phủ nhận cáo buộc.

Khoảng 54.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại Nhật Bản, trong đó phần lớn đóng tại Okinawa.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ từ lâu là vấn đề nhạy cảm tại Okinawa. Một số vụ án liên quan quân nhân Mỹ, trong đó có các cáo buộc hiếp dâm, hành hung, gây tai nạn rồi bỏ chạy và lái xe khi say rượu, từng dẫn đến các cuộc biểu tình tại địa phương và gây căng thẳng giữa Nhật Bản và Mỹ.

Năm 2025, một tòa án Nhật Bản tuyên phạt 7 năm tù đối với một lính thủy đánh bộ Mỹ sau khi người này bị kết tội bóp cổ và cố gắng cưỡng hiếp một phụ nữ khoảng 20 tuổi.

Năm 2017, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm việc tại một căn cứ quân sự bị tuyên án tù chung thân vì cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ địa phương ở Okinawa.

Cũng trong năm 2017, Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản áp dụng lệnh cấm quân nhân uống rượu sau khi một lính thủy đánh bộ Mỹ say rượu lái xe đâm vào một xe tải nhỏ, khiến tài xế địa phương 61 tuổi thiệt mạng.