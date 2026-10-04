Lính thợ xây trường liên cấp trên đỉnh Trường Sơn
Các đơn vị tham gia xây dựng tại công trường là Bộ đội Biên phòng, sau đó là các đơn vị Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 375, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. Cao điểm, cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực có mặt tại 5 công trường lên đến gần 1.000 người.
Ngày 19/3/2026, có 121 dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở (gọi tắt là Trường liên cấp biên giới) được triển khai tại các địa bàn biên giới của 17 tỉnh, thành phố (cuối năm 2025 đã khởi công trước 108 trường). Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã đến dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. Riêng thành phố Đà Nẵng được triển khai 5 dự án. Lực lượng quân đội đã tham gia hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, vì công trình này có ý nghĩa chính trị đặc biệt, đồng thời được triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyến đường đi lại khó khăn, nhà thầu rất khó hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra (20/8/2026).
Trong số 5 dự án trường liên cấp biên giới tại thành phố Đà Nẵng, có một số dự án được thi công bởi các nhà thầu: Công ty 532 - Binh đoàn 12, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng. Các công trình được triển khai tại địa bàn có tuyến giao thông đi lại rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khó thu hút công nhân có tay nghề xây dựng lên biên giới với số lượng lớn, vì vậy các công trình đã đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ.
Trước tình hình trên, từ đầu năm 2026, lực lượng Quân đội đã triển khai cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Trong số cán bộ, chiến sĩ, nhiều đồng chí là đảng viên và luôn nêu cao tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các đơn vị đầu tiên tham gia xây dựng tại công trường là Bộ đội Biên phòng, sau đó là các đơn vị Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 375, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. Cao điểm, cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực có mặt tại 5 công trường lên đến gần 1.000 người.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/phong-su-anh/linh-tho-xay-truong-lien-cap-tren-dinh-truong-son_198371.html