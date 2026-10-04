Lính thợ xây trường liên cấp trên đỉnh Trường Sơn

Ngày 19/3/2026, có 121 dự án Trường nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở (gọi tắt là Trường liên cấp biên giới) được triển khai tại các địa bàn biên giới của 17 tỉnh, thành phố (cuối năm 2025 đã khởi công trước 108 trường). Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) đã đến dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn. Riêng thành phố Đà Nẵng được triển khai 5 dự án. Lực lượng quân đội đã tham gia hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, vì công trình này có ý nghĩa chính trị đặc biệt, đồng thời được triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tuyến đường đi lại khó khăn, nhà thầu rất khó hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra (20/8/2026).

Trong số 5 dự án trường liên cấp biên giới tại thành phố Đà Nẵng, có một số dự án được thi công bởi các nhà thầu: Công ty 532 - Binh đoàn 12, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng. Các công trình được triển khai tại địa bàn có tuyến giao thông đi lại rất khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, khó thu hút công nhân có tay nghề xây dựng lên biên giới với số lượng lớn, vì vậy các công trình đã đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ.

Trước tình hình trên, từ đầu năm 2026, lực lượng Quân đội đã triển khai cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Trong số cán bộ, chiến sĩ, nhiều đồng chí là đảng viên và luôn nêu cao tinh thần hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Các đơn vị đầu tiên tham gia xây dựng tại công trường là Bộ đội Biên phòng, sau đó là các đơn vị Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Phòng không 375, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574. Cao điểm, cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực có mặt tại 5 công trường lên đến gần 1.000 người.

Bóng lính trên nền trời giữa nắng nóng 40 độ C. Ảnh: Lê Văn Chương

Thiếu tá Cao Văn Tuấn, đảng viên trẻ của Vùng 3 Hải quân là một người lính thợ khéo tay. Anh từng tham gia Chiến dịch Quang Trung năm 2025. Ảnh: Nguyễn Duy Trung

Trung tá Hoàng Anh Hoài (giữa), Vùng 3 Hải quân, đảng viên 29 năm tuổi Đảng (từng tham gia xây dựng các công trình phòng thủ ở đặc khu Trường Sa, tham gia Chiến dịch Quang Trung năm 2025). Ảnh: Nguyễn Duy Trung

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 tô tường tại dự án Trường liên cấp biên giới Hùng Sơn. Ảnh: Lê Văn Chương

Những người lính thực hiện 3 ca, 4 kíp, dọn giàn giáo để đổ bê-tông ban đêm. Ảnh: Lê Văn Chương

Chiến sĩ Hải quân tham gia thi công hoàn thiện phần tường trên tầng 3 của công trình. Ảnh: Nguyễn Duy Trung

Đa phần dân quân thường trực là con em đồng bào dân tộc Cơ Tu, Giẻ Triêng, vì vậy họ luôn nhận phần việc ngoài trời vì đã quen với cái nắng thiêu đốt. Có một số đồng chí dân quân vừa kết nạp Đảng xong đã xung phong ra công trường để thử thách. Trong đó có anh Bloong Sát, dân quân xã La Dêê. Ảnh: Nguyễn Duy Trung

Giờ lên công trường. Trung tá Đinh Văn Tháo (bên trái, phía trên), cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Anh Tháo là người dân tộc Giẻ Triêng, đảng viên 19 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lê Văn Chương

Những đảng viên là chiến sĩ Hải quân với những đêm làm việc tăng ca để công trình kịp tiến độ. Ảnh: Nguyễn Duy Trung

Công trường mỗi ngày vươn lên một tầm cao. Ảnh: Nguyễn Duy Trung