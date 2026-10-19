Lính thợ ACC trên công trường phục vụ APEC 2027

Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và tác phong của người lính, những nỗ lực ấy đang góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp Quân đội.

Báo Quân đội nhân dân mời bạn đọc cùng đến với không khí lao động khẩn trương của những người lính thợ ACC qua chùm ảnh dưới đây.

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty ACC kiểm tra tiến độ các công trình, hạng mục do đơn vị thực hiện tại Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty ACC (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra tình trạng kỹ thuật các thiết bị thi công trên công trường.

Công nhân Công ty ACC23 thuộc Tổng công ty ACC vận hành máy cắt khe bê tông.

Công nhân Công ty ACC23 thuộc Tổng công ty ACC thực hiện sơn kẻ tín hiệu đường băng.

Hội nghị Đảng ủy Tổng công ty ACC được tổ chức ngay tại công trường để ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV-2026, trong đó có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm, góp phần bảo đảm hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.