Lính thợ ACC trên công trường phục vụ APEC 2027
Những ngày này, trên đại công trường Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cán bộ, kỹ sư, người lao động Tổng công ty ACC (Quân chủng Phòng không - Không quân) đang ngày đêm bám công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trọng điểm, góp phần bảo đảm hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và tác phong của người lính, những nỗ lực ấy đang góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp Quân đội.
Báo Quân đội nhân dân mời bạn đọc cùng đến với không khí lao động khẩn trương của những người lính thợ ACC qua chùm ảnh dưới đây.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/linh-tho-acc-tren-cong-truong-phuc-vu-apec-2027-1061081