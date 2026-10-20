Linh thiêng đền thờ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng

Toàn cảnh Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ trên đồi Cánh Tiên, phường Hàm Rồng.

Nằm trong Khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, ngôi đền hiện lên giữa không gian xanh thoáng đãng, hướng về vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Công trình được xây dựng nhân kỷ niệm 45 năm Hàm Rồng chiến thắng, với 16 hạng mục mang đậm nét kiến trúc đền thờ truyền thống, tạo nên tổng thể trang nghiêm và bề thế.

Từng hạng mục kiến trúc góp phần tạo nên vẻ uy nghiêm, cổ kính cho công trình.

Từ cổng vào đến những mái ngói cong, hệ thống cột trụ và vì kèo, từng chi tiết đều được tạo tác hài hòa, gợi nét cổ kính của kiến trúc dân gian. Trong khuôn viên, bia tri ân bằng đá xanh nguyên khối khắc ghi lòng thành kính đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã ngã xuống vì quê hương, đất nước.

Công trình là địa chỉ tâm linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Không gian thờ tự được bài trí trang nghiêm, thành kính.

Điểm nhấn của công trình là chính điện với không gian thờ tự được bố trí thành ba gian: gian giữa thờ Tổ quốc, gian bên phải thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gian bên trái thờ các anh hùng liệt sĩ. Hệ thống 27 ban thờ, tương ứng với 27 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Thanh Hóa tại thời điểm xây dựng, thể hiện sự tri ân sâu nặng của quê hương đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Phía sau đền là tháp Tụ Linh cao 9 tầng, tổng chiều cao 34,85 mét. Với kiến trúc thanh thoát mà uy nghiêm, ngọn tháp mang ý nghĩa biểu tượng cho sự hội tụ anh linh các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và hồn thiêng sông núi.

Tháp Tụ Linh gồm 9 tầng, là điểm nhấn kiến trúc phía sau khu đền.

Từ đồi Cánh Tiên, phóng tầm mắt về vùng đất Hàm Rồng và dòng sông Mã, mỗi người như lắng lòng trước những trang sử hào hùng của quê hương. Không chỉ là địa chỉ tâm linh, Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ còn là nơi nhắc nhớ về những hy sinh cao cả, để lòng biết ơn được tiếp nối bằng trách nhiệm gìn giữ hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.