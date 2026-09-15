Lĩnh thêm án phạt vì dùng dao có tính sát thương cao

Chém người vì mâu thuẫn mua bán gió trầm

Theo cáo trạng, Cao Văn Bằng, anh Cao Viết Danh (trú xã Phúc Trạch) và anh Phan Thanh Báu (trú cùng xã) có mối quan hệ chung vốn để mua bán cây gió trầm.

Phiên tòa xét xử Cao Văn Bằng (SN 1996, trú xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 25/02/2025, Bằng đặt vấn đề mua vườn cây gió trầm của anh Viên Đức Hoàn tại thôn Đông Trà, xã Hương Đô với giá 270 triệu đồng, rồi bán lại cho anh Phan Thanh Báu với giá 280 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền từ anh Báu, Bằng chỉ đặt cọc một phần cho anh Hoàn, số tiền còn lại đem đi mua cây ở nơi khác.

Đầu tháng 3/2025, Bằng tiếp tục rủ anh Cao Viết Danh góp vốn 50 triệu đồng để đặt cọc chính vườn cây này. Do bất đồng trong việc định giá nhượng lại vườn cây để thu hồi vốn, giữa Bằng và anh Danh đã xảy ra tranh cãi gay gắt.

Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 10/3/2025, Bằng hẹn anh Danh ra khu vực ngã tư đường liên xã thuộc thôn 9, xã Phúc Trạch để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, Bằng mang theo một con dao sắc nhọn dắt sẵn trên xe máy.

Khi đến điểm hẹn tại quán tạp hóa (thuộc thôn 9, xã Phúc Trạch), thấy anh Danh đang ngồi cùng một số người dân địa phương, Bằng cầm dao lao thẳng vào tấn công.

Dù được người xung quanh ôm lại can ngăn, Bằng vẫn hung hãn xô đẩy ra, dùng dao chém liên tiếp 2 nhát trúng vào cánh tay trái và vùng lưng trái của anh Danh, khiến nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 06%.

Đến 00 giờ ngày 11/3/2025, Bằng đến cơ quan Công an xã Phúc Trạch đầu thú và giao nộp hung khí.

Bước ngoặt pháp lý từ loại hung khí gây án

Cao Văn Bằng sau đó bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại bản án phúc thẩm số 03/2026/HS-PT ngày 28/01/2026. Tuy nhiên, quá trình trưng cầu giám định hung khí, con dao sắc nhọn (dài 53,5cm) mà Bằng sử dụng thuộc phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” của Thông tư 75/2024/TT- BCA của Bộ Công an.

Bị cáo Cao Văn Bằng tại phiên xét xử.

Đối chiếu theo điểm d khoản 2 Điều 2 Luật số 42/2024/QH15 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, con dao có tính sát thương cao này khi bị sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được xem là vũ khí quân dụng.

Do đó, ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Cao Văn Bằng về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Phán quyết nghiêm minh và nhân văn

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Cao Văn Bằng đã xâm phạm trực tiếp đến chế độ quản lý vũ khí độc quyền của Nhà nước, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo sau khi phạm tội đã tự giác ra đầu thú, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Bằng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng, tạo cơ hội cho bị cáo cải tạo tốt dưới sự giám sát của địa phương sau khi hoàn thành xong án tù giam của bản án trước.