Lính tên lửa sẵn sàng lập công trên thao trường

Thao trường đổ mồ hôi

Trên trận địa những chiếc xe, bệ phóng và khí tài tên lửa đang trong trạng thái sẵn sàng. “Tiểu đoàn 122 vào cấp 1!”. Khẩu lệnh vang lên, cán bộ, chiến sĩ các kíp chiến đấu đồng loạt vào vị trí. Người mở máy, người kiểm tra chức năng, người thực hiện các bước chuẩn bị theo nhiệm vụ được phân công. Mỗi thành phần một nhiệm vụ, nhưng tất cả phải vận hành như một thể thống nhất. Đứng bên trận địa theo dõi bộ đội luyện tập, chúng tôi cảm nhận rõ áp lực của một nhiệm vụ mà chỉ một thao tác chậm, một thông tin thiếu chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 122, Trung đoàn 284 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Ở xe điều khiển, các trắc thủ tập trung cao độ. Những ánh mắt dõi theo màn hình, đôi tay thao tác trên thiết bị. Khẩu lệnh nối tiếp khẩu lệnh. Mục tiêu M-100CT được giả định xuất hiện. Kíp chiến đấu nhanh chóng thực hiện các bước bắt mục tiêu, xác định phần tử. Khi mục tiêu vào quỹ đạo bắn, không khí trên trận địa như căng lên. “Tiểu đoàn 122 quyết tâm tiêu diệt M-100CT!”. Mệnh lệnh vang lên, ngắn gọn nhưng chứa đựng quyết tâm của cả kíp chiến đấu.

Theo quy trình huấn luyện, các thành phần nhanh chóng chuẩn bị bệ, xác định phần tử, kiểm tra đồng bộ, sẵn sàng thực hành phóng. Khi mục tiêu vào vùng phóng, khẩu lệnh “Phóng!” được phát ra. Sau đó là báo cáo kết quả, đánh giá tình huống và đưa khí tài về cấp 2. Các bước được đơn vị luyện tập nhiều lần nhằm tạo thành phản xạ thuần thục cho từng cá nhân và sự hiệp đồng chính xác của toàn kíp.

Hạ sĩ Nguyễn Đình Phong, pháo thủ kíp chiến đấu, Đại đội 1, Tiểu đoàn 122 chia sẻ: “Mỗi lần luyện tập chúng tôi đều xác định như đang thực hiện nhiệm vụ thật. Khi mục tiêu xuất hiện, mọi thành viên trong kíp phải phối hợp thật nhanh, thật chính xác. Chúng tôi luôn xác định quyết tâm cao nhất là phát hiện, bám sát và tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên”.

Với người lính tên lửa, “quả đạn đầu tiên” không chỉ yêu cầu về kỹ thuật mà còn là bản lĩnh, trình độ, sự hiệp đồng của cả kíp chiến đấu. Để có được sự nhanh, chính xác trong từng động tác, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 122 đã trải qua một quá trình luyện tập công phu. Công tác huấn luyện được tổ chức thành ba giai đoạn, từ huấn luyện lý thuyết, thực hành khẩu lệnh, động tác cơ bản đến huấn luyện phân đoạn và huấn luyện nâng cao. Nội dung tập trung vào đội ngũ chiến đấu, tính năng khí tài, quỹ đạo mục tiêu M-100CT, quy trình giao nhận khí tài, chuẩn bị bắn, thực hành bắn và xử trí các tình huống trong điều kiện phức tạp.

Đơn vị tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ từng động tác riêng lẻ đến hiệp đồng toàn kíp chiến đấu. “Khẩu đội nào chưa chắc thì luyện lại, động tác nào chưa thuần thục thì tiếp tục sửa. Chúng tôi quan niệm phải làm thật chắc từng khâu thì khi vào tình huống tổng hợp mới không bị động, bất ngờ”, Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 122 khẳng định.

Đối với Trung đoàn 284, phương pháp huấn luyện được thực hiện theo hướng ban đầu “khan”, tức rèn động tác thật thuần thục, sau đó mới kết hợp mở máy, khẩu lệnh, xử trí tình huống. Khi từng thành phần đã vững mới nâng lên hiệp đồng khẩu đội và toàn kíp. Đây cũng là cách để hạn chế sai sót khi bước vào thực hành nhiệm vụ có yêu cầu cao.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật năm 2026 đặt ra yêu cầu cao, trong khi điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bộ đội và quá trình tổ chức huấn luyện. Điều kiện thực hành đội ngũ chiến thuật triển khai khí tài cũng còn hạn chế do đơn vị phải luân phiên thực hiện nhiệm vụ trực ban chiến đấu.

Nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật năm 2026 đặt ra yêu cầu cao, trong khi điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bộ đội và quá trình tổ chức huấn luyện. Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 122, Trung đoàn 284 quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong Hội thao.

Để bảo đảm nhiệm vụ, đơn vị đồng thời làm tốt công tác kỹ thuật. Bộ khí tài tên lửa S-125-2TM được bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ; các tham số kỹ thuật được bảo đảm, tình trạng đồng bộ tốt. Đơn vị cũng chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng, bảo đảm xe máy, hậu cần, quân y phục vụ huấn luyện và cơ động lên trường bắn. Tiểu đoàn tổ chức giáo dục, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa và yêu cầu của nhiệm vụ. Đồng thời thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, quyết tâm cao.

Thượng tá Vương Hữu Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 284 cho biết: “Hội thao diễn tập bắn đạn thật là dịp kiểm nghiệm toàn diện trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và chất lượng huấn luyện của bộ đội. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu các kíp chiến đấu phải nắm chắc nhiệm vụ, làm chủ khí tài, luyện tập thật kỹ từng tình huống, không chủ quan ở bất cứ khâu nào, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn”.

Đằng sau mỗi lượt bắt, bám sát mục tiêu là hàng trăm giờ luyện tập miệt mài, những ngày thao trường nắng nóng và quá trình thu hồi, triển khai khí tài thuần thục, chính xác. Từng động tác được rèn luyện, từng tình huống được phân tích, rút kinh nghiệm đã góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh và khả năng hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ. Với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 122, Trung đoàn 284 sẵn sàng bước vào Hội thao diễn tập bắn đạn thật năm 2026, quyết tâm tiêu diệt mục tiêu ngay từ quả đạn đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần khẳng định trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.