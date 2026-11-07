Linh Sơn xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách

Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc Thái, Mường xã Linh Sơn hấp dẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Vi Văn Đạt, một trong những hộ làm homestay trong bản, cho biết: “Từ nhiều năm nay, gia đình tôi đã sửa chữa lại ngôi nhà sàn truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, phục vụ nhu cầu tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi của du khách. Khi đến với bản, du khách sẽ được tham gia nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn đặc trưng của người dân bản địa, như: Tham quan nhà sàn truyền thống; tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm; tham quan, tắm thác Ma Hao; trải nghiệm, mua sắm sản vật... Tối đến, trong không gian của tiếng cồng, chiêng, du khách lại cùng nhau giao lưu văn nghệ và thưởng thức đặc sản địa phương. Từ việc phát triển đa dạng sản phẩm du lịch đã góp phần tạo sức hút đưa du khách đến tham quan, lưu trú ngày càng đông”.

Thông qua các hoạt động phục vụ du khách đến tham quan, lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch cộng đồng ở bản Năng Cát không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con. Bởi vậy, để du lịch ngày càng phát triển, người dân trong bản đã tích cực xây dựng, cải tạo nếp nhà sàn truyền thống, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, nhằm tạo cảnh quan thiên nhiên sáng - xanh - sạch - đẹp. Cùng với đó, bản còn lựa chọn các “hạt nhân” để thành lập 2 đội văn nghệ truyền thống và thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, như: tung còn, bắn nỏ, kéo co... nhằm tạo sức hấp dẫn du khách. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, bản đón được hơn 30.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú.

Xã Linh Sơn không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Thái, Mường. Việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc đã và đang trở thành nguồn lực để xã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, như: Du lịch văn hóa, du lịch sinh thái - cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp... thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ông Lê Đình Phát, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Linh Sơn, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, xã đang tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất du lịch, cải thiện môi trường, cảnh quan thiên nhiên và nâng cao kiến thức, cách thức làm du lịch cho cộng đồng dân cư để xây dựng Linh Sơn trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách. Ngoài ra, xã cũng chú trọng phát triển không gian chợ đêm ở bản Năng Cát để thu hút du khách đến tham quan, mua sắm hàng thổ cẩm, đồ lưu niệm, ẩm thực và sản vật địa phương, kết hợp với tìm hiểu bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc. Cùng với đó, là tập trung các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Việc phát triển đa dạng các hoạt động du lịch ở xã Linh Sơn đã thổi một luồng gió mới, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận thì du lịch trên địa bàn xã đang còn nhỏ lẻ, dàn trải, nguồn nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu, việc liên kết chặt chẽ với các đơn vị lữ hành để tạo thành các tour, tuyến du lịch kết nối với các vùng, miền trong tỉnh cũng còn hạn chế... Bởi vậy, cần hơn nữa sự vào cuộc của cả chính quyền, những người làm du lịch và cả cộng đồng trong việc cùng nhau liên kết để tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch đồng bộ, có giá trị cao và bền vững, đáp ứng được nhu cầu của du khách ở cả trong nước và quốc tế khi đến tham quan, lưu trú.