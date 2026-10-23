Linh Sơn tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng

Tổ công tác của phường Linh Sơn tuyên truyền, vận động người dân giải phóng mặt bằng tại tổ dân phố 4.

Đối với người dân thuộc diện thu hồi đất, những băn khoăn không chỉ liên quan đến mức bồi thường mà còn là nơi ở mới, điều kiện sinh hoạt và khả năng ổn định cuộc sống sau khi di chuyển.

Vì vậy, bên cạnh thực hiện đầy đủ trình tự, chính sách theo quy định, việc lắng nghe, giải thích và giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân có ý nghĩa quan trọng trong tạo sự đồng thuận khi GPMB.

Tại tổ dân phố 3, phường Linh Sơn, Dự án tái định cư số 2 Cao Ngạn đang được triển khai. Một số hộ dân từng băn khoăn về chênh lệch giá đất giữa nơi ở cũ và khu tái định cư.

Trước tình hình đó, các đoàn công tác của phường phối hợp với tổ dân phố trực tiếp đến từng gia đình trao đổi, đồng thời tổ chức các cuộc họp để cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Lê Đức Khuyên, Tổ trưởng tổ dân phố 3, cho biết: Qua quá trình tuyên truyền, vận động, người dân cơ bản đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm, đo đạc và các bước tiếp theo theo quy định.

Bà Dương Thị Đào, người dân tổ dân phố 3, chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu chính sách của Nhà nước và địa phương, gia đình đã đồng thuận, chấp hành việc thu hồi đất và nhận tiền bồi thường theo phương án được phê duyệt. Dù vậy, tôi vẫn mong muốn nơi ở mới bảo đảm điều kiện sinh hoạt để gia đình sớm ổn định cuộc sống”.

Những tâm tư trên cho thấy, GPMB không chỉ là quá trình kiểm đếm, lập phương án bồi thường và bàn giao đất mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và sự gắn bó của người dân với nơi ở lâu năm. Muốn tạo được sự đồng thuận, công tác tuyên truyền, vận động phải gắn với việc lắng nghe, giải thích và xử lý cụ thể từng vấn đề phát sinh.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đảng ủy phường Linh Sơn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cùng với đó, 5 tổ công tác được thành lập, phụ trách các địa bàn trước sắp xếp gồm Huống Thượng, Cao Ngạn, Đồng Bẩm, Linh Sơn và Chùa Hang.

Thành phần mỗi tổ có đại diện cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan chuyên môn, cùng bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận tại địa bàn có dự án.

Việc phân công các tổ công tác theo địa bàn giúp xác định cụ thể nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng thành viên với công việc được giao. Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được thể hiện thông qua cơ chế phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Hiện nay, phường Linh Sơn đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, trong đó có các dự án: cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, cầu Gia Bẩy và Trường liên cấp.

Theo báo cáo của UBND phường, địa phương đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại 9 dự án. Khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và nhiều khâu thủ tục, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các đơn vị liên quan.

Trong đó, các tổ chức ở cơ sở giữ vai trò quan trọng nhờ sự gần gũi với người dân, am hiểu địa bàn và khả năng kịp thời nắm bắt những băn khoăn, nguyện vọng của từng gia đình.

Dự án cầu Quang Vinh 1 đang được triển khai trên địa bàn phường Linh Sơn.

Tại những địa bàn còn vướng mắc, các tổ công tác phối hợp với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích chính sách.

Những vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, phương án bồi thường, tài sản trên đất và điều kiện tái định cư được trao đổi cụ thể, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của mình, đồng thời xác định những nội dung còn tồn tại để tiếp tục phối hợp giải quyết.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, phường duy trì phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực V trong quá trình kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sự phối hợp giữa các lực lượng giúp gắn công tác dân vận với việc xử lý hồ sơ chuyên môn, kịp thời trao đổi thông tin và tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Cách làm này hướng đến yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời tăng cường sự liên thông giữa các khâu tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Qua đó, địa phương chủ động hơn trong xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế tình trạng vướng mắc kéo dài do thiếu thông tin hoặc phối hợp chưa kịp thời.

Từ việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập 5 tổ công tác đến phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và các lực lượng ở cơ sở, Linh Sơn đang từng bước cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ GPMB, lĩnh vực phức tạp và liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời quan tâm bảo đảm điều kiện sống của người dân thuộc diện thu hồi đất, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị gắn với ổn định đời sống nhân dân.