Lính Phòng không - Không quân rộn ràng liên hoan văn nghệ trước ngày hội bắn

Diễn ra vào tối 28.10, sự kiện góp phần khơi dậy khí thế thi đua, tạo động lực tinh thần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật năm 2026.

Trước đêm liên hoan, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung đoàn đã phát động đợt thi đua đột kích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật năm 2026.

Các tiết mục văn nghệ sôi nổi tại Liên hoan

Đợt thi đua tập trung nâng cao ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sự kết hợp giữa phát động thi đua và giao lưu văn nghệ thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với đời sống tinh thần của bộ đội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Đêm liên hoan diễn ra sôi nổi với các tiết mục đơn ca, tốp ca, múa tập thể dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống Quân đội.

Không chỉ tạo không khí thư giãn sau những giờ huấn luyện, chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và củng cố tinh thần đồng chí, đồng đội.

Hiện nay, Trung đoàn 224 đang tập trung hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật.

Cùng với việc củng cố trình độ chuyên môn và khả năng hiệp đồng tác chiến, đơn vị chú trọng quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, tích cực ôn luyện và chấp hành nghiêm quy định thao trường.

Với khí thế mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224 quyết tâm đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.