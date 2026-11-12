Linh Ngọc Đàm lần đầu hóa 'chị đại' học đường

Phim tung teaser trailer và poster mới nhất, hé lộ "Nanno bản Việt" cùng màn báo thù đẫm máu chốn học đường.

Linh Ngọc Đàm đảm nhận vai My, hình mẫu “queen bee” học đường với cá tính mạnh và nhiều lớp tâm lý. QLin vào vai Phát, một “rich kid” lựa chọn im lặng trước cái ác.

Nữ diễn viên trẻ Phạm Hà Minh Thư đảm nhận vai An, nữ sinh chuyển trường đại diện cho hành trình từ bị cô lập đến dám đối diện sự thật. Trong khi đó, diễn viên Khazsak vào vai Sương, nữ sinh bí ẩn gắn với những hiện tượng kỳ lạ tại trường Trí Thiện.

Bên cạnh đó, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên quen thuộc như Phi Thanh Vân, Trần Kim Hải, Phan Đặng Trùng Dương, Thạch Kim Long và Kim Thoa.

Linh Ngọc Đàm tham gia phim ↵

Từng góp phần tạo nên sức hút cho loạt dự án điện ảnh gây tiếng vang như: “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua”, “Thất Sơn tâm linh” và “Đèn âm hồn”. Lần này, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng bắt tay cùng đạo diễn Đoàn Quang trong dự án điện ảnh thuộc thể loại kinh dị học đường. Nhằm đào sâu vào những nỗi ám ảnh truyền miệng qua các thế hệ học sinh. Từ đây, phơi bày chuỗi bí mật đen tối ẩn sau cánh cổng trường.

Teaser mở ra bối cảnh tại lớp 11A6, nơi mọi thứ thoạt nhìn chẳng khác gì một lớp học bình thường. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài ấy lại ẩn chứa những bí mật tâm linh đen tối. Ngay từ những thước phim đầu tiên, teaser nhanh chóng kéo người xem vào không gian học đường đầy quỷ dị với hàng loạt hình ảnh rợn người như: bóng ma vất vưởng nơi hành lang hun hút tối, gương mặt biến dạng chực chờ bên kia mặt gương. Hay bàn tay vấy máu đỏ tươi đang cào cấu, khắc sâu một cái tên bí ẩn ngay trên mặt bàn học.

Đoạn teaser còn khéo léo cài cắm một truyền thuyết đô thị đầy ám ảnh nơi học đường khiến nhiều thế hệ học sinh phải “sởn gai ốc” về lời nguyền chết chóc sau cái chết bí ẩn của một nữ sinh xấu số. Giữa màn đêm tịch mịch, những tiếng gào thét ai oán bất ngờ vang lên, xé toạc không gian giảng đường, như một lời cảnh báo đầy thù hận rằng “Một khi đã bước vào ván cược tâm linh ấy, không ai có thể chắc chắn mình sẽ toàn mạng trở về!” Vậy ván cược sinh tử giữa người và ma nơi học đường sẽ được hé lộ ra sao trên màn ảnh rộng? Chính trong môi trường ấy, An, nữ sinh mới chuyển đến trường Trí Thiện được xếp ngồi vào chiếc bàn từng thuộc về Sương, cô học sinh xấu số đã qua đời. Từ đây, những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xuất hiện, kéo An vào chuỗi bí ẩn chưa có lời giải. Đáng chú ý, bài đồng dao “Úp lá khoai” vốn thân thuộc với tuổi thơ của nhiều thế hệ cũng vang lên giữa không gian học đường u ám, biến giai điệu quen tai thành âm thanh gợi cảm giác bất an.

Không dừng lại ở lớp học, teaser tiếp tục đưa khán giả đến những địa điểm như căn nhà hoang, sân thượng và một buổi tiệc hóa trang Halloween náo nhiệt nhưng đầy ma mị. Tại đây, nhóm học sinh cá biệt tiếp tục phô bày những trò đùa quái đản, thậm chí là những hành vi vượt quá giới hạn. Tinh thần “Nhất quỷ nhì ma” cũng dần được hé lộ qua những trò nghịch ngợm tưởng chừng vô hại nhưng có thể đẩy người khác vào bi kịch.

Một số hình ảnh trong teaser phim

Mặt khác, những hình ảnh trong teaser cũng gợi mở các mối quan hệ phức tạp trong đời sống học đường, thậm chí cả những hành vi vượt giới hạn của lứa tuổi học sinh. Đáng chú ý, giữa bữa tiệc hoá trang, Sương cũng bất ngờ xuất hiện khiến không khí nhộn nhịp lập tức nhuốm màu kinh hoàng. Khi ma giả và quỷ thật cùng hiện diện, liệu những học sinh có nhận ra ai đang đứng trước mặt mình? Và sự trở lại của Sương có liên quan gì đến An, cũng như bí mật đằng sau cái chết của nữ sinh năm nào?

Những hình ảnh tiếp theo càng đẩy không khí phim lên cao trào khi bóng dáng Sương xuất hiện qua tấm kính đan xen với hình ảnh một cô gái lao xuống từ sân thượng đầy quỷ dị. Nếu đây là dấu hiệu của một cuộc báo thù đầy ai oán thì ai sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo phải trả giá? Nhất quỷ nhì ma chọn hướng đi táo bạo khi mang đến mô-típ tâm lý đen tối vốn làm nên thành công của loạt phim ăn khách Thái Lan (Girl From Nowhere: Cô gái đến từ hư vô). Qua teaser mới nhất, người xem dễ dàng nhận ra sự hiện diện của những hình tượng kinh dị mang đậm hơi hướng "Nanno phiên bản Việt".

Bên cạnh chất liệu kinh dị, Nhất Quỷ Nhì Ma quy tụ dàn diễn viên trẻ, mới toanh và đầy thực lực. Diễn viên Phạm Hà Minh Thư đảm nhận vai An, nữ sinh chuyển trường đại diện cho hành trình từ bị cô lập đến dám đối diện sự thật. Trong khi đó, diễn viên Khazsak vào vai Sương, nữ sinh bí ẩn gắn với những hiện tượng kỳ lạ tại trường Trí Thiện. Phim ra rạp từ 15-1-2027.