Lính Nga và Triều Tiên phối hợp tác chiến ở Ukraine, hé lộ mức độ gắn kết chưa từng thấy

Cảnh các binh sĩ Triều Tiên và Nga phối hợp hoạt động. Ảnh: MW.

Các đoạn video mới được truyền thông Nga công bố cho thấy binh sĩ Lục quân Nga và Quân đội Nhân dân Triều Tiên phối hợp chặt chẽ trên chiến trường Ukraine. Hình ảnh ghi lại cảnh quân nhân hai nước cùng tham gia đấu súng và tiến lên chiếm giữ các mục tiêu.

Trước đây, lực lượng Nga và Triều Tiên thường xuyên được ghi nhận hoạt động trên cùng chiến trường. Tuy nhiên, mức độ phối hợp giữa hai bên ở cấp chiến thuật thấp nhất vẫn chưa được xác định rõ. Những đánh giá trước đó cho rằng các nhóm xung kích Triều Tiên nhận nhiệm vụ từ chỉ huy Nga, sau đó tiến hành chiến dịch với mức độ độc lập đáng kể.

Giới phân tích từng nhận định việc phối hợp tác chiến có thể gặp trở ngại do bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa quân sự và sự thiếu quen thuộc với quy trình hoạt động của nhau. Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, hai quân đội cũng chưa có nhiều cuộc diễn tập chung.

Quân nhân Triều Tiên ở tuyến đầu được nhiều nguồn đánh giá có tiêu chuẩn huấn luyện cao hơn so với phần lớn binh sĩ Nga. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga được cho là đã đầu tư tương đối hạn chế vào hiện đại hóa lực lượng lục quân.

Binh sĩ Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong chiến dịch phối hợp với Quân đội Nga. Ảnh: MW.

Các chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên tại Hàn Quốc trong thập niên 1990, cũng như hoạt động hỗ trợ chống nổi dậy ở Syria trong thập niên 2010, từng gây chú ý và cho thấy năng lực đáng kể của các đơn vị bộ binh nước này. Trong khi đó, chất lượng huấn luyện của cả quân đội Nga và Ukraine đều từng vấp phải nhiều nghi vấn.

Dù các đơn vị lục quân Nga đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu thực tế tại tiền tuyến, hoạt động của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trên chiến trường Ukraine cũng được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho lực lượng này so với quân đội nhiều nước khác. Nguyên nhân là phương thức tiến hành chiến tranh trên bộ đã thay đổi sâu sắc trong cuộc xung đột hiện nay.

Theo các thông tin được công bố hồi tháng 8, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã điều một lực lượng chuyên trách vận hành thiết bị bay không người lái (UAV) sang Nga. Động thái này có thể đánh dấu bước mở rộng đáng kể vai trò trực tiếp của Bình Nhưỡng trong nỗ lực quân sự của Moscow tại chiến trường Ukraine.

Binh sĩ Triều Tiên (bên trái) và binh sĩ Nga làm nhiệm vụ sát cánh bên nhau. Ảnh: MW.

Các quan chức tình báo Ukraine cho biết trong khoảng 8.500 quân nhân Triều Tiên được cho là đang có mặt tại Nga, khoảng 400 người là nhân sự vận hành UAV. Lực lượng mới được điều động cũng được cho là có khoảng 1.000 kỹ sư và công binh, phần lớn được triển khai tại tỉnh Kursk của Nga.

Thông tin này xuất hiện sau những báo cáo cho rằng quân nhân Triều Tiên còn tham gia vận hành các đơn vị tên lửa đạn đạo mới nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Như vậy, lực lượng Triều Tiên đã có cơ hội tích lũy kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau trên chiến trường.

Sự hợp tác và phối hợp ngày càng sâu giữa quân đội Nga và Triều Tiên làm dấy lên nhiều đồn đoán về hướng phát triển của quan hệ quốc phòng hai nước trong tương lai.

Binh sĩ rà phá bom mìn thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: MW.

Một trong những khả năng được giới quan sát đề cập là Triều Tiên có thể trở thành khách hàng tiềm năng của máy bay chiến đấu Nga, đặc biệt là tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. Moscow có thể tìm cách tận dụng những kẽ hở trong lệnh cấm vận vũ khí hiện hành của Liên hợp quốc để cung cấp máy bay cho nước láng giềng.

Một phương án được nhắc đến là thành lập các phi đội tiêm kích chung Nga - Triều Tiên, qua đó tránh tạo ra hình ảnh Moscow trực tiếp bán máy bay cho Bình Nhưỡng.

Nga ngày càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Triều Tiên trong cuộc chiến kéo dài với Ukraine và thế đối đầu với NATO. Sự hỗ trợ này không chỉ bao gồm nhân lực quân sự mà còn có lực lượng lao động Triều Tiên cùng những đợt cung cấp vũ khí, đạn dược với quy mô rất lớn, có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD.

Triều Tiên không chỉ có khả năng cung cấp đạn pháo và pháo tự hành với quy mô tương đương ngành công nghiệp quốc phòng Nga, mà còn sản xuất nhiều loại vũ khí được đánh giá là tiên tiến hơn những hệ thống đang phục vụ trong quân đội Nga. Tên lửa chống tăng Bulsae-4 là một ví dụ đáng chú ý.

Theo MW