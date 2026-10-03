Lính Nga sử dụng tên lửa phòng không vác vai bí ẩn

Hình ảnh do kênh truyền hình nhà nước Nga Rossiya-1 công bố cho thấy quân nhân thuộc Sư đoàn phòng không số 51 sử dụng một loại tên lửa phòng không vác vai chưa được xác định trong cuộc diễn tập tại tỉnh Rostov.

Hệ thống này được quân nhân Nga gọi là "Iva", nhưng tên gọi chưa đủ để xác định đây là mẫu vũ khí nào hoặc có nguồn gốc từ đâu.

Đáng chú ý, thiết kế của Iva không giống những dòng tên lửa phòng không vác vai quen thuộc đang được Nga sử dụng như Igla hay 9K333 Verba.

Biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự The War Zone nhận định hình dáng bệ phóng Iva có nhiều điểm tương đồng với tên lửa phòng không vác vai Misagh-3 của Iran và các hệ thống QW-18, QW-18A, QW-19 do Trung Quốc phát triển.

Một chi tiết đáng chú ý là bộ phận dạng hộp ở phía trước bệ phóng có hình dáng gần với các mẫu thuộc dòng QW của Trung Quốc hơn.

Tên gọi Iva cũng tạo ra một liên hệ đáng chú ý. Trong tiếng Nga, "Iva" có nghĩa là cây liễu, trong khi Verba, tên của tổ hợp tên lửa phòng không vác vai 9K333 của Nga, cũng chỉ một loài liễu.

Tuy nhiên, 2 hệ thống có ngoại hình rất khác nhau và chưa có bằng chứng cho thấy Iva là biến thể mới của Verba.

Nguồn gốc của Iva hiện vẫn chưa được xác định. Một khả năng được giới quan sát đặt ra là Nga sử dụng trực tiếp một hệ thống do Trung Quốc hoặc Iran sản xuất.

Khả năng khác là Nga phát triển biến thể nội địa dựa trên thiết kế nước ngoài. Việc bệ phóng trong đoạn video không có dấu hiệu nhận dạng nhà sản xuất càng khiến việc xác định nguồn gốc trở nên khó khăn.

Mối liên hệ giữa thiết kế Trung Quốc và Iran cũng khiến việc nhận dạng càng phức tạp. Các hệ thống Misagh của Iran được cho là có nguồn gốc hoặc chịu ảnh hưởng đáng kể từ dòng QW của Trung Quốc.

Vì vậy, chỉ dựa trên một số chi tiết ngoại hình trong đoạn video chưa đủ để kết luận Iva là QW-18, QW-19 hay Misagh-3.

Sự xuất hiện của Iva đáng chú ý trong bối cảnh Nga ngày càng sử dụng các tổ phòng không cơ động để bảo vệ căn cứ, cơ sở quân sự và những mục tiêu quan trọng trước máy bay không người lái.

Tên lửa phòng không vác vai có ưu thế về khả năng cơ động, có thể phân tán cho các nhóm nhỏ và triển khai nhanh mà không cần radar hoặc xe mang phức tạp.

Hiện chưa có thông tin đáng tin cậy cho thấy Iva đã được Nga đưa vào biên chế chính thức với số lượng lớn.

Những hình ảnh từ cuộc diễn tập tại Rostov mới chỉ xác nhận quân nhân Nga đang sử dụng một hệ thống phòng không vác vai chưa được nhận dạng rõ ràng.