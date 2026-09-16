Lính Mỹ tiết lộ hình ảnh các căn cứ bị tàn phá vì trúng hoả lực của Iran

Theo đài RT, kênh CBS News ngày 15/9 đưa tin các quân nhân cung cấp hình ảnh đã chọn giấu tên do những quy định hạn chế truyền thông nghiêm ngặt trong quân đội Mỹ.

Hình ảnh các căn cứ của Washington ở Trung Đông bị tàn phá vì trúng hỏa lực của Iran, do lính Mỹ gửi cho CBS News

"Đây là những thiệt hại nghiêm trọng đối với các căn cứ của chúng tôi mà công chúng Mỹ chưa hề hay biết", một binh sĩ đang đóng quân ở Trung Đông cho biết. Quân nhân này phàn nàn về hệ thống phòng không thiếu hiệu quả tại các cơ sở của Mỹ, ví von như "chúng tôi đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền trong khi bị đấm thẳng vào mặt”.

Binh sĩ trên nhấn mạnh các loại vũ khí của Iran xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Washington không phải là “những thứ lọt lưới lắt nhắt” như cách Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth từng mô tả sau khi 6 quân nhân nước này thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Iran vào trung tâm tác chiến quân sự tại cảng Shuaiba, Kuwait hồi đầu tháng 3.

"Chúng tôi không thực sự bảo vệ các căn cứ này. Chúng tôi chỉ đứng nhìn chúng bị phá hủy”, binh sĩ ẩn danh nói.

Theo CBS News, những hình ảnh họ nhận được cho thấy một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry, trị giá 300 triệu USD của Mỹ đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi trúng đạn tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút. Trong khi đó, các tòa nhà bị hư hại và xe cộ bị thiêu rụi tại trại Buehring và trại Arifjan của Mỹ ở Kuwait.

Đầu tuần này, Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một báo cáo thống kê các lực lượng Washington tại 8 nước ở Vùng Vịnh gồm Kuwait, Bahrain, Qatar, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Ảrập Xêút, Iraq, Oman và Jordan đã mất gần 60 máy bay và hứng chịu tổn thất 3,7 tỷ USD trang thiết bị trong cuộc xung đột với Iran.

Tuần trước, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao đã nói với tờ Epoch Times rằng Iran đã "phá tan tành Bahrain”, ám chỉ các vụ tập kích vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại quốc gia Trung Đông.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phản hồi về sự thừa nhận này trong một bài đăng trên mạng xã hội X, khẳng định các lực lượng Tehran “thực sự đã giáng đòn hủy diệt vào Sở chỉ huy Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain” cũng như các căn cứ khác hỗ trợ chiến dịch chống Iran của Washington.

Vào đầu tháng 9, Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán cấp cao của Iran đã cảnh báo sẽ đáp trả "nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn" đối với các đòn tấn công mới của Mỹ.