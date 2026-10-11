Linh mục gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Hà Tĩnh vì đã bắt giữ các đối tượng mạo danh giáo xứ để lừa đảo

Trong thư, đại diện Giáo xứ Thọ Vực bày tỏ, hiện Giáo xứ Thọ Vực đã hoàn thành việc sửa chữa và trùng tu nhà thờ sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhiều đối tượng đã lập các trang Facebook giả mạo, lan truyền thông tin và kêu gọi ủng hộ việc sửa chữa, trùng tu nhà thờ nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và hình ảnh của linh mục quản xứ, Giáo xứ Thọ Vực nói riêng và toàn thể Giáo hội Công giáo nói chung.

Thư cảm ơn của các linh mục gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh

Mặc dù truyền thông của Giáo xứ đã đưa ra nhiều cảnh báo về hành vi mạo danh này, song vẫn có nhiều người bị lừa đảo do không thể tiếp cận được thông tin.

Nay Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ các đối tượng lừa đảo nói trên, tôi hết sức vui mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Công an tỉnh Hà Tĩnh vì đã góp phần bảo vệ, khôi phục uy tín và danh dự cho Giáo xứ Thọ Vực.

Tôi viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vì đã bắt giữ các đối tượng lợi dụng việc kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà thờ Giáo xứ Thọ Vực để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập Fanpage giả mạo giáo xứ nhằm kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ để lừa đảo

Thông qua thư cảm ơn, linh mục Giuse Châu Xuân Sanh khẳng định, hiện nay Giáo xứ Thọ Vực không có bất kỳ chương trình kêu gọi ủng hộ nào nhằm mục đích sửa chữa, tu bổ nhà thờ. Vì vậy, kính mong Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ trong việc xử lý các đối tượng lừa đảo.

Tương tự, ngày 20/9, linh mục Phero Đặng Văn Đâu, Giáo xứ Đông Hòa (Giáo phận Mỹ Tho, tỉnh Tây Ninh) cũng đã gửi thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vì đã kịp thời bắt giữ các đối tượng giả mạo trang Facebook của Giáo xứ Đông Hòa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Như CAO đã đưa tin, trước đó, sau một thời gian điều tra thu thập chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng Đặng Hoàng Lợi (SN 1997, trú xã Duy Xuyên, TP.Đà Nẵng) và Đặng Hùng Vương (SN 1996, trú xã Thu Bồn, TP.Đà Nẵng) lập 2 Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa rồi sử dụng hình ảnh, thông tin của linh mục để kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ, chiếm đoạt tiền của nhiều người trên cả nước.

Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi

Để tránh bị truy dấu vết, các đối tượng lên mạng mua lại tài khoản ngân hàng, sim điện thoại của người khác nhằm mục đích tiếp nhận tiền của những người quyên góp.

Nhiều người dân sau khi đọc được bài viết trên Fanpage giả mạo này liền vào tìm hiểu để ủng hộ thì được các đối tượng cung cấp, hướng dẫn vào những tài khoản ngân hàng được mua trôi nổi trên. Nhận được tiền, các đối tượng thực hiện nhiều giao dịch khác nhằm che giấu nguồn tiền. Cụ thể, các đối tượng mua thẻ cào điện thoại, mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế như Bybit, Trust và Binance. Sau khi thực hiện các bước che giấu dòng tiền, các đối tượng chuyển tiền về tài khoản cá nhân để chia nhau tiêu xài.

Bước đầu Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, với thủ đoạn trên, Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên cả nước.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hoàng Lợi và Đặng Hùng Vương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.