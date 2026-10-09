Linh kiện F-35 lạc đến Hong Kong 'vì nhân viên UPS bỏ sót email'

Theo Bloomberg ngày 7/10, kính buồng lái và cửa khoang vũ khí của tiêm kích tàng hình F-35 được vận chuyển từ Australia về Mỹ đã bị chuyển hướng tới Hong Kong.

Lô hàng ban đầu dự kiến quá cảnh tại Hàn Quốc và đảo Đài Loan, nhưng việc xuất phát muộn khiến hãng vận chuyển tìm cách rút ngắn thời gian giao hàng.

DSV, tập đoàn vận tải và hậu cần của Đan Mạch đại diện cho nhà sản xuất tiêm kích F-35 Lockheed Martin, đã gửi email cho UPS để cảnh báo về yêu cầu tuân thủ Quy định Quốc tế về buôn bán vũ khí của Mỹ (ITAR).

Đây là hệ thống quy định nhằm kiểm soát việc xuất khẩu và chuyển giao các công nghệ quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Theo các nguồn tin, email yêu cầu UPS "không được chuyển lô hàng tới Hong Kong". Tuy nhiên, nhân viên UPS được cho là đã bỏ sót cảnh báo này, có thể do email được gửi thông qua một mạng lưới khác với hệ thống mà hãng thường sử dụng.

UPS từng đảm nhận việc vận chuyển kính buồng lái và 1 cửa khoang vũ khí của tiêm kích F-35 từ Australia về Mỹ hồi tháng 5.

Các linh kiện được đưa về Mỹ để kiểm tra, sửa chữa hoặc tiêu hủy. Máy bay vận tải của UPS dừng tại Hàn Quốc trước khi chuyển hướng tới Hong Kong.

Giới chức Trung Quốc được cho là đã thu được lô hàng, nhưng chưa rõ các linh kiện này đã được bàn giao lại cho Mỹ hoặc Australia hay chưa.

Bà Diana Maurer, quan chức Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO), nhận định việc Trung Quốc thu được kính buồng lái F-35 là vấn đề nghiêm trọng.

Bà cho rằng, Bắc Kinh có thể nhanh chóng nghiên cứu các linh kiện để tìm cách đối phó với công nghệ của tiêm kích Mỹ.

Lockheed Martin cho biết, hãng không tự quyết định phương án hậu cần mà lựa chọn các đơn vị vận chuyển phù hợp với quy định của chính phủ Mỹ. Tập đoàn đang phối hợp với các đối tác để tăng cường giám sát và ngăn sự cố tương tự.

Lầu Năm Góc cho biết, các linh kiện không còn khả năng sử dụng, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp quốc phòng để thu hồi lô hàng và điều tra sự cố.

Các chuyên gia của War Zone nhận định, những linh kiện này có thể cung cấp thêm dữ liệu về vật liệu và đặc tính tạo nên khả năng tàng hình của tiêm kích F-35.

Việc phân tích trực tiếp các bộ phận có thể cho phép thu được thông tin chi tiết hơn so với chỉ nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật.