Linh kiện của Viettel chính thức có mặt trong máy bay Boeing, Airbus

Tại Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam năm 2026, sự xuất hiện của Viettel đã mang đến một góc nhìn mới về năng lực sản xuất cơ khí chính xác trong nước. Thay vì giới thiệu các bản vẽ hay mô hình ý tưởng, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel đã trưng bày gần 100 chi tiết và phụ tùng thực tế đang được sử dụng trực tiếp trên các dòng máy bay thương mại, trực thăng cùng các cụm động cơ phức tạp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Nghĩa khẳng định doanh nghiệp có mặt tại sự kiện để chứng minh một năng lực đã được kiểm chứng và đang vận hành thực tế, chứ không chỉ dừng ở việc giới thiệu tiềm năng hay tuyên bố ý định.

Để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới, doanh nghiệp đã xây dựng nền tảng hạ tầng quy mô lớn với đội ngũ hơn 1.100 kỹ sư và chuyên gia, vận hành hệ thống nhà máy rộng hơn 50 ha cùng tổ hợp lắp ráp, kiểm thử tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Hàng triệu USD đã được giải ngân vào các công nghệ phức tạp như đúc chính xác trong môi trường chân không, kiểm tra cấu trúc bên trong không phá hủy vật liệu và xử lý bề mặt kim loại.

Ông Nguyễn Thế Nghĩa phát biểu tại phiên khai mạc VAF 2026

Thành quả của quá trình đầu tư này là hai chứng nhận khắt khe bậc nhất trong ngành hàng không, bao gồm chứng nhận quản lý chất lượng AS9100D và tiêu chuẩn NADCAP dành riêng cho các công đoạn xử lý chống ăn mòn kim loại. Việc vượt qua những rào cản kỹ thuật bắt buộc đối với mọi nhà cung cấp đã giúp linh kiện của Viettel chính thức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của cả Boeing và Airbus.

Không dừng lại ở hoạt động gia công linh kiện theo đơn đặt hàng, trong giai đoạn 2025 - 2030, doanh nghiệp quyết định thành lập một đơn vị chuyên trách lĩnh vực hàng không đi kèm gói ngân sách đầu tư trị giá 200 triệu USD. Nguồn vốn này được tập trung vào việc mở rộng hệ thống nhà xưởng và phát triển công nghệ vật liệu composite, loại vật liệu siêu nhẹ đang chiếm ưu thế trong cấu trúc thân và cánh máy bay hiện đại.

Mục tiêu sâu xa hơn của khoản đầu tư là giành quyền chủ động trong chuỗi giá trị thông qua việc gấp rút hoàn tất thủ tục xin chứng nhận Part 21 từ các nhà chức trách hàng không. Khi sở hữu giấy phép này, doanh nghiệp sẽ chuyển dịch từ gia công thuần túy sang tự thiết kế và sản xuất linh kiện máy bay, qua đó làm chủ toàn bộ quy trình từ khâu thiết kế trên máy tính đến khi hoàn thiện thành phẩm để tạo ra biên lợi nhuận cao nhất trong ngành.

Bên cạnh việc phát triển nội lực, định hướng chiến lược của Viettel là xây dựng sự liên kết thay vì đi một mình. Lãnh đạo tổng công ty nhìn nhận Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp cơ khí và điện tử sở hữu tay nghề gia công tốt, nhưng chưa thể vươn ra thế giới do thiếu một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Do đó, tập đoàn hướng tới vai trò dẫn dắt, sẵn sàng chia sẻ bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe để hỗ trợ các đối tác nội địa cùng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chi tiết, phụ tùng thực tế cho máy bay thương mại, trực thăng và động cơ của Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel

Đáng chú ý, doanh nghiệp còn tận dụng sức mua của thị trường nội địa để tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Đại diện Viettel đã đề xuất Boeing và Airbus áp dụng mô hình hợp tác công nghiệp đối ứng tại Việt Nam, theo đó khi bán máy bay cho các hãng hàng không trong nước, các nhà sản xuất này cần cam kết chuyển giao công nghệ và thu mua lại linh kiện được sản xuất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đội tàu bay thương mại nội địa không ngừng gia tăng quy mô, đề xuất này được đánh giá là bước đi chiến lược giúp các tập đoàn toàn cầu tối ưu hóa chi phí vận chuyển, đồng thời mở ra cơ hội để ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam bứt phá.