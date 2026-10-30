'Linh hồn của X-Men' Sir Patrick Stewart: 60 năm hóa thân, một đời để nhớ

Ngày 29/10, thông tin Sir Patrick Stewart qua đời được công bố trên tài khoản Instagram chính thức của nam diễn viên. Bài đăng với lời mở đầu: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Sir Patrick Stewart”. Theo người phát ngôn lâu năm của ông, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/10 tại nhà riêng ở Los Angeles sau một thời gian chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy.

Sự ra đi của Patrick Stewart khép lại hành trình hơn sáu thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhưng những vai diễn ông để lại vẫn tiếp tục được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến. Từ sân khấu kịch Shakespeare đến màn ảnh Hollywood, nam diễn viên xây dựng dấu ấn riêng bằng khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt qua những nhân vật có chiều sâu và sức ảnh hưởng lâu dài. Trong đó, Jean-Luc Picard của Star Trek và Giáo sư X của X-Men là hai vai diễn tiêu biểu, đưa tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Series Star Trek

Một trong những vai diễn gắn liền với tên tuổi Patrick Stewart là thuyền trưởng Jean-Luc Picard - chỉ huy tàu vũ trụ USS Enterprise trong thương hiệu Star Trek. Trong gần 40 năm, nam diễn viên đảm nhận nhân vật này qua ba loạt phim truyền hình và bốn tác phẩm điện ảnh, bắt đầu với Star Trek: The Next Generation (1987). Đáng chú ý, nền tảng diễn xuất trên sân khấu kịch Shakespeare cũng là một trong những yếu tố giúp ông được lựa chọn cho vai diễn sau này trở thành biểu tượng của loạt phim khoa học viễn tưởng.

Sau 18 năm vắng bóng, Patrick Stewart trở lại với nhân vật Jean-Luc Picard trong series Star Trek: Picard, phát sóng trong ba mùa từ năm 2020 đến 2023. Lấy bối cảnh khoảng 20 năm sau những sự kiện trong Star Trek: The Next Generation, bộ phim theo chân Picard khi ông đã nghỉ hưu, mở ra một chương mới trong cuộc đời vị thuyền trưởng huyền thoại.

Series X-Men

Sau khi khép lại phần lớn hành trình với Star Trek, Patrick Stewart tiếp tục ghi dấu ấn trong một thương hiệu đình đám khác của Marvel là X-Men. Trong loạt phim này, ông đảm nhận vai Charles Xavier, thường được gọi là Giáo sư X - dị nhân sở hữu năng lực ngoại cảm và là người sáng lập, dẫn dắt nhóm X-Men. Nhân vật của Stewart có mối quan hệ đặc biệt với Magneto do người bạn thân Sir Ian McKellen thủ vai: Khi là đồng minh, lúc lại trở thành đối thủ đối đầu.

Patrick Stewart tiếp tục gắn bó với vai Giáo sư X qua nhiều phần phim trong suốt hơn hai thập kỷ. Đặc biệt, khán giả vẫn còn cơ hội chứng kiến màn hóa thân cuối cùng của ông trong nhân vật này ở Avengers: Doomsday. Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên thuộc dàn diễn viên X-Men nguyên bản, dự kiến ra rạp ngày 18/12/2026.

Dune (1984)

Năm 1984, Patrick Stewart góp mặt trong Dune - tác phẩm khoa học viễn tưởng sử thi do đạo diễn David Lynch thực hiện. Dù không được giới phê bình đánh giá cao khi mới ra mắt, bộ phim dần xây dựng được lượng người hâm mộ riêng và trở thành tác phẩm kinh điển trong cộng đồng yêu điện ảnh.

Trong phim, Stewart đảm nhận vai Gurney Halleck - người huấn luyện chiến đấu trung thành của Paul Atreides. Nhân vật có nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí cho Paul, đồng thời tập hợp lực lượng sau cái chết của Công tước Leto Atreides.

Moby Dick (1998)

Năm 1998, Patrick Stewart tiếp tục nhận được đề cử giải Emmy nhờ màn hóa thân thành thuyền trưởng Ahab trong Moby Dick - bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Herman Melville, gồm hai phần. Đáng chú ý, nam diễn viên nhận được vai diễn này không lâu sau khi nhắc đến và trích dẫn một đoạn trong tác phẩm văn học nổi tiếng trên trong một bộ phim thuộc thương hiệu Star Trek.

Green Room (2015)

Năm 2015, Patrick Stewart góp mặt trong Green Room - bộ phim giật gân của đạo diễn Jeremy Saulnier, đóng cùng cố diễn viên Anton Yelchin. Tác phẩm xoay quanh một ban nhạc punk vô tình chứng kiến một vụ án mạng, từ đó trở thành mục tiêu truy sát của nhóm đầu trọc theo tư tưởng phát xít mới (neo-Nazi). Trong phim, Stewart đảm nhận vai thủ lĩnh của nhóm cực đoan đứng sau cuộc tấn công nhằm vào các thành viên ban nhạc.

The Sheep Detectives (2026)

Một trong những vai diễn điện ảnh cuối cùng của Patrick Stewart là tác phẩm The Sheep Detectives (2026). Bộ phim thuộc thể loại trinh thám hài hước, nhẹ nhàng, nhưng cũng truyền tải những thông điệp sâu sắc về cuộc sống, sự mất mát và cách con người đối diện với nỗi đau mất đi người thân.

Trong phim, Patrick Stewart tham gia lồng tiếng cho một chú cừu già thông thái trong đàn cừu của người chăn cừu George Hardy, do Hugh Jackman - bạn diễn lâu năm của ông trong loạt phim X-Men thủ vai.

Từ những tác phẩm khoa học viễn tưởng, phim siêu anh hùng đến các dự án chuyển thể từ tác phẩm văn học, Sir Patrick Stewart cho thấy sự bền bỉ và đa dạng trong hành trình diễn xuất. Dù gắn liền với những nhân vật mang tính biểu tượng như Jean-Luc Picard hay Giáo sư X, nhưng sự nghiệp của ông không chỉ được định nghĩa bởi các thương hiệu đình đám. Những vai diễn trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh đã góp phần tạo nên di sản nghệ thuật kéo dài hơn 60 năm của nam diễn viên. Với khán giả, Sir Patrick Stewart sẽ còn được nhớ đến qua những nhân vật đã đồng hành cùng nhiều thế hệ người xem.