Lĩnh hơn 3 năm tù vì uống bia rồi lái xe gây tai nạn chết người

Bị cáo K’ Gia Ghi tại phiên tòa. Ảnh: CALĐ.

Ngày 22/10, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng thông tin, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo K' Gia Ghi (SN 2005, ở xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Lâm Đồng, trưa 6/12/2025, K' Gia Ghi tham dự một đám cưới tại thôn 1, xã Đạ Huoai và có uống bia.

Khoảng 20h cùng ngày, mặc dù không có giấy phép lái xe theo quy định và đã sử dụng bia, Ghi vẫn điều khiển xe mô tô Honda Sonic 150R, biển kiểm soát 449L1-173xx, lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ xã Đạ Huoai đến xã Đạ Huoai 2. Khi đến Km94, Quốc lộ 20, do thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn, xe mô tô do Ghi điều khiển đã va chạm vào phía sau xe mô tô Yamaha Sirius, biển kiểm soát 449G1-129xx, do anh P.M.T. (SN 1983) điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ.

Cú va chạm khiến những người trên hai xe ngã xuống đường. Cháu P.N.H.T. (SN 2014) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Mặc dù được điều trị, đến ngày 17/12/2025, cháu đã tử vong; còn cháu P.M.N. (SN 2021) bị thương nhẹ.

Quá trình điều tra xác định K' Gia Ghi không có giấy phép lái xe; kết quả xét nghiệm mẫu máu được lấy sau vụ tai nạn ghi nhận nồng độ cồn của Ghi là 0,898 mg/L.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt K' Gia Ghi 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.