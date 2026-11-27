Công an xã Sín Thầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân bản Suối Voi.

Tại bản Suối Voi, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sín Thầu trực tiếp đến từng hộ gia đình để phổ biến các quy định pháp luật. Những câu chuyện về thủ đoạn mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng, nhất là chiêu trò tuyển dụng việc nhẹ, lương cao được đưa ra phân tích bằng những tình huống cụ thể. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn những nguy cơ có thể gặp phải, biết cách nhận diện dấu hiệu bất thường và chủ động bảo vệ bản thân, gia đình.

Ông Hạng A Páo, người dân bản Suối Voi chia sẻ: Cán bộ Công an đến tận nhà tuyên truyền, giải thích những việc liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Qua đó, chúng tôi hiểu hơn về các quy định của pháp luật, cảnh giác với những người lạ dụ dỗ đi làm thuê với mức lương cao, không rõ địa chỉ; đồng thời nhận biết các thủ đoạn lừa đảo qua mạng để nhắc nhở người thân cùng phòng tránh.

Công an xã Sín Thầu thực hiện tuyên truyền pháp luật đến người dân mọi nơi, mọi lúc.

Hình thức tuyên truyền trực tiếp giúp cán bộ Công an nắm bắt tâm tư, những vấn đề người dân quan tâm để giải thích, hướng dẫn ngay tại cơ sở. Với những nội dung liên quan đến đời sống hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ lựa chọn cách diễn đạt giản dị, hạn chế sử dụng thuật ngữ pháp lý phức tạp, lấy những tình huống thực tế làm ví dụ để người nghe dễ hình dung.

Người dân bản Suối Voi, xã Sín Thầu ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Nguyễn Đức Huy, cán bộ Công an xã Sín Thầu cho biết: Ngoài các buổi họp dân, chúng tôi còn tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, gặp gỡ, trao đổi với từng cá nhân, nhóm người có nguy cơ hoặc cần được phổ biến kiến thức pháp luật. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với thực tế, thực hiện ở nhiều thời điểm, địa điểm khác nhau, giúp người dân có điều kiện tiếp nhận thông tin thường xuyên hơn.

Bản Cà Là Pá, có 163 hộ, đa phần là đồng bào dân tộc Mông, công tác tuyên truyền cũng được điều chỉnh để phù hợp với phong tục, tập quán và đặc điểm sinh hoạt của cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cảnh giác trước thông tin xấu độc, thủ đoạn lôi kéo, kích động trên không gian mạng được lực lượng công an chú trọng phổ biến. Cán bộ công an phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín để vận động, giải thích. Cách làm này tạo điều kiện để thông tin pháp luật được truyền tải bằng ngôn ngữ dân tộc, cách diễn đạt gần gũi, phù hợp với đời sống của đồng bào.

Công an xã Sín Thầu lồng ghép tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ cho người dân bản Cà Là Pá trong cuộc họp bản.

Anh Sùng A Tú, Trưởng bản Cà Là Pá cho biết: Thông qua các buổi tuyên truyền và vận động tại bản, nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật từng bước được nâng lên. Bà con chấp hành pháp luật trong việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời cảnh giác với những thông tin không rõ nguồn gốc, những lời dụ dỗ, lôi kéo trên mạng xã hội. Người dân cũng chủ động nhắc nhở con em, người thân thực hiện đúng quy định của pháp luật. Hiện nay trên địa bàn bản, tình trạng tảo hôn đã giảm, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống.

Để khắc phục những hạn chế về khoảng cách địa lý, Công an xã Sín Thầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng các bản tin tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Nội dung được lựa chọn theo hướng cô đọng, tập trung vào những vấn đề người dân cần biết, cần cảnh giác và cần thực hiện. Sau khi hoàn thiện, các bản tin được chuyển thành file âm thanh, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phát trên hệ thống loa truyền thanh tại các bản, trong khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ hằng ngày.

Công an xã Sín Thầu phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật đến người dân bản Cà Là Pá.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Sín Thầu đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức 18 buổi tuyên truyền về phòng, chống ma túy, tảo hôn, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại 13/13 bản và các trường học trên địa bàn. Công an xã đã tổ chức cho người dân ký cam kết không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất, chế tạo trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên. Trong năm Công an xã đã vận động thu hồi 41 khẩu súng các loại. Trên địa bàn không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội, không xảy ra tai nạn giao thông; 3 vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai được tham mưu giải quyết tại cơ sở.

Công an xã Sín Thầu phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh Trường PTNT Tiểu học và THCS Sín Thầu.

Trung tá Lý Xú Tứ, Phó Trưởng Công an xã Sín Thầu cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, gắn với đặc điểm từng bản, từng nhóm đối tượng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để người dân dễ tiếp cận, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người và các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Công tác tuyên truyền pháp luật ở Sín Thầu được triển khai bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và khả năng tiếp nhận thông tin của người dân. Sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân, góp phần giữ bình yên nơi biên giới.