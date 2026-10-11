Linh hoạt khắc phục khó khăn về sách giáo khoa

Nhiều giải pháp hỗ trợ việc dạy và học

Theo số liệu rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh còn thiếu 254.097 bản SGK, gồm 94.517 bản cấp tiểu học, 127.028 bản cấp THCS và 32.552 bản cấp THPT.

Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung thị trường chưa đáp ứng nhu cầu, việc giao sách của các đơn vị cung ứng còn chậm, kéo dài. Bên cạnh đó, nhu cầu thực tế tại một số trường thay đổi so với đăng ký ban đầu; chính sách cho học sinh tiểu học mượn SGK miễn phí cũng làm tăng nhu cầu tiếp nhận sách qua nhà trường.

Tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ (phường An Xuyên), đến ngày 9/10, nhà trường còn thiếu 1.412 bản SGK ở nhiều môn học. Trường có hơn 3.800 học sinh ở cả cấp THCS và THPT.

Em Lê Minh Anh, lớp 10A5, cho biết từ đầu năm học đến nay, em chưa có đủ sách các môn Tiếng Anh, Ngữ văn, Địa lý và Giáo dục kinh tế và pháp luật. Để theo kịp bài giảng, em phải học chung sách với bạn; những nội dung cần làm bài trực tiếp vào sách được giáo viên hướng dẫn thực hiện trên vở.

Em Lê Minh Anh (hàng đầu, bìa trái), học sinh lớp 10A5, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, được bạn cùng bàn chia sẻ SGK để phục vụ việc học trên lớp.

Trước tình hình này, giáo viên chủ động điều chỉnh cách dạy, tăng cường trình chiếu kiến thức trọng tâm và hướng dẫn học sinh ghi chép, khai thác nội dung bài học.

Cô Châu Kim Hún, giáo viên môn Tin học của trường, cho biết một số lớp, đặc biệt là lớp 12, còn thiếu nhiều sách. Giáo viên phải trình chiếu nội dung cần thiết để học sinh theo dõi, nghiên cứu và ghi nhớ kiến thức trong thời gian chờ sách bổ sung.

Giáo viên hệ thống hoá nội dung trọng tâm môn Tin học trên màn hình tivi, hỗ trợ học sinh tiếp cận bài học trong thời gian chờ bổ sung SGK.

"Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng phương tiện trực quan, hướng dẫn học sinh tiếp cận sách giáo khoa điện tử; đồng thời tiếp tục rà soát số lượng còn thiếu, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị cung ứng đôn đốc giao sách. Tuy nhiên, tiến độ cung ứng giữa các môn chưa đồng bộ, nên trường tiếp tục cập nhật tình hình và thông tin đến phụ huynh để phối hợp hỗ trợ học sinh", ông Châu Văn Tuy, Hiệu trưởng Trường THPT Hồ Thị Kỷ, cho biết.

Chia sẻ nguồn học liệu, hỗ trợ học sinh

Ở bậc tiểu học, các trường cũng chủ động rà soát nhu cầu, bố trí học sinh sử dụng chung sách và kết nối với phụ huynh để khai thác học liệu điện tử.

Trường Tiểu học phường An Xuyên hiện có 6.770 học sinh với 191 lớp. Đến chiều 9/10, qua rà soát tại các phân hiệu, trường còn thiếu khoảng 953 cuốn SGK.

Học sinh khai thác SGK điện tử để phục vụ học tập khi nguồn sách in chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Ông Trương Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường tiếp tục tổng hợp nhu cầu sách tại từng lớp, từng phân hiệu để phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị cung ứng đẩy nhanh tiến độ giao sách. Trong thời gian chờ bổ sung, giáo viên bố trí học sinh chia sẻ sách, đồng thời gửi đường dẫn SGK điện tử cho phụ huynh tham khảo, hỗ trợ các em học tập.

Thực tế tại các trường cho thấy, sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh đang góp phần duy trì hoạt động dạy và học trong điều kiện thiếu sách. Các giải pháp chia sẻ sách, khai thác học liệu điện tử và điều chỉnh phương pháp giảng dạy giúp hạn chế bất tiện, nhất là đối với học sinh chưa có điều kiện tự trang bị đầy đủ SGK.

Học sinh Trường Tiểu học phường An Xuyên, phân hiệu Nguyễn Tạo, chia sẻ SGK, hỗ trợ nhau duy trì việc học trong thời gian chờ bổ sung sách.

Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp trước mắt. SGK vẫn là tài liệu thiết yếu, phục vụ trực tiếp quá trình học tập của học sinh. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ cung ứng, rà soát sát nhu cầu từng trường, từng khối lớp để bổ sung kịp thời số sách còn thiếu, bảo đảm điều kiện học tập và hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục./.

Trúc Linh - Chí Linh