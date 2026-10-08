Linh hoạt giữ tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai

Đưa cán bộ đến gần dân

Ðến làm thủ tục đo đạc để hoàn thiện hồ sơ đất đai, ông Trương Bình Ðẳng, ấp Ðất Sét, xã Phú Mỹ, cho biết, trước đây mỗi khi có nhu cầu đo đạc, ông phải đến Văn phòng Ðăng ký đất đai. Nay, ông chỉ cần đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cái Ðôi Vàm nộp hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể.

Ông Ðẳng chia sẻ: “Ðiều thuận tiện nhất là người dân không phải đi lại nhiều nơi. Thủ tục được hướng dẫn ngay tại điểm tiếp nhận, những gì cần bổ sung đều được biết sớm”.

Phụ trách 4 xã: Phú Mỹ, Phú Tân, Nguyễn Việt Khái và Cái Ðôi Vàm, hơn 3 tháng nay, Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai khu vực Phú Tân bố trí công chức trực tại Bộ phận Một cửa. Ðơn vị bình quân tiếp nhận hơn 30 hồ sơ/ngày, chưa kể hồ sơ tài sản bảo đảm và sao lục. Riêng đăng ký đo đạc từ đầu năm đến nay lên tới 1.077 lượt. Ông Lê Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ Hành chính Tổng hợp, trực hằng ngày để tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục.

Công chức Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai khu vực Phú Tân trực tại Bộ phận Một cửa, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận.

Theo ông, công chức chuyên môn có mặt ngay tại nơi tiếp nhận, giúp giải thích rõ từng loại hồ sơ, kiểm tra những nội dung cần thiết và hướng dẫn người dân hoàn thiện ngay từ đầu, hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý phía sau, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Chia sẻ nguồn lực, giữ nhịp giải quyết

Trong điều kiện nhân lực còn thiếu, chi nhánh không để khối lượng công việc dồn lên số nhân sự hiện có mà chủ động điều phối, chia sẻ với các đơn vị khác.

Trong 1.077 hồ sơ đăng ký đo đạc, có 267 hồ sơ phối hợp với các đơn vị khác, gồm 167 hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai khu vực Năm Căn hỗ trợ và 100 hồ sơ do Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc thực hiện.

Ðây là cách làm linh hoạt để xử lý áp lực ở khâu đo đạc, thay vì chờ đến khi đủ nhân lực mới tiếp tục giải quyết. Phần việc được phân bổ lại, nhân lực tại Phú Tân có thêm điều kiện tập trung cho các nhiệm vụ khác, trong đó có xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Việc bố trí cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa giúp rút ngắn khâu hướng dẫn, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục đất đai.

Không chỉ điều phối giữa các đơn vị, chi nhánh còn chủ động tận dụng thời gian đẩy nhanh công việc. Anh Nguyễn Trung Nhân, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai khu vực Phú Tân, cho biết, anh thường tranh thủ buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật để xử lý hồ sơ, nhất là những thời điểm khối lượng công việc tăng cao.

Anh Nguyễn Cam Linh, Tổ trưởng Tổ Cấp giấy, chia sẻ, mỗi người phải chủ động sắp xếp công việc, phối hợp với đồng nghiệp và giữ tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ. Khi công việc được chia sẻ, từng khâu được xử lý nối tiếp, hồ sơ của người dân sẽ được giải quyết đúng tiến độ.

Văn phòng Ðăng ký đất đai tỉnh Cà Mau dự kiến bổ sung thêm 5 nhân viên cho Chi nhánh khu vực Phú Tân, qua đó tăng thêm nguồn lực để xử lý khối lượng công việc trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai khu vực Phú Tân, cho biết, đơn vị tiếp tục linh hoạt phối hợp với các đơn vị bạn, đồng thời sắp xếp nhân lực phù hợp để giải quyết ổn định hồ sơ của người dân.

Từ một điểm tiếp nhận gần dân hơn đến cách phối hợp xử lý, sự linh hoạt trở thành giải pháp để Chi nhánh Văn phòng Ðăng ký đất đai khu vực Phú Tân vừa ứng phó với khối lượng công việc tăng, vừa giữ nhịp giải quyết hồ sơ. Với người dân, hiệu quả của một thủ tục được thể hiện ở việc hồ sơ được hướng dẫn rõ ràng, giải quyết đúng hẹn và hạn chế đi lại nhiều lần.