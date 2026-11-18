Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 trò chuyện cùng ông Điểu Cường, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS M'nông ở xã Quảng Trực.

Quy mô rộng lớn

Từ năm 2019 đến nay, mô hình đã được Quân khu 7 triển khai rộng rãi. Các đơn vị thuộc Quân khu 7 đã phối hợp xây tặng 1.000 nhà tình nghĩa, tình thương (bàn giao 464 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng); làm đường, xây dựng hạ tầng, trường học; sửa chữa hàng trăm căn nhà cho đồng bào với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã xây dựng, sửa chữa 214 căn với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng; xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng, gần 200 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc và các cơ sở thờ tự, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Riêng tại Lâm Đồng, từ năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã huy động các nguồn lực xây dựng và bàn giao 12 công trình văn hóa, thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; xây dựng và trao tặng 122 căn nhà, gồm nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân - dân, với tổng trị giá hơn 15,7 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh cũng đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 4.000 lượt người có uy tín...

Ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 5 từ phải qua) nhận Bằng khen của Quân khu 7 trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Các hoạt động thiết thực đó đã đưa công tác dân vận đến gần hơn với đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo; giải quyết những khó khăn cụ thể ở cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện, tin cậy, gắn bó giữa LLVT với đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trên cơ sở mô hình của Quân khu 7, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa bàn. Trong đó, ngoài các hoạt động của LLVT, vai trò của MTTQ được phát huy.

LLVT Quân khu 7 đang góp phần quan trọng trong phát triển vùng DTTS và vùng tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Ông Nguyễn Phú Nghĩ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung huy động các nguồn lực xã hội, trong đó có sự tham gia tích cực của các đơn vị LLVT. Trong 6 năm, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận và triển khai các nguồn lực trên 225,7 tỷ đồng, với các hoạt động như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.118 nhà Đại đoàn kết; trao quà cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, cây, con giống, vật tư sản xuất cho trên 2.905 hộ nghèo với tổng số tiền khoảng 28 tỷ đồng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiêu biểu như “Khu dân cư tự quản về an ninh, trật tự”, “Tiếng kẻng an ninh khu biên giới”, “Đường điện thắp sáng an ninh”, “Khu dân cư và giáo họ không có người vi phạm pháp luật”… phát huy được hiệu quả tại cơ sở. Hiện, toàn tỉnh duy trì hơn 200 mô hình tự quản về an ninh, trật tự có sự tham gia của người có uy tín, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Điển hình như tại Bon Bu Nung, xã Quảng Trực, nơi có đông đồng bào DTTS, với nhiều tôn giáo khác nhau đã xây dựng mô hình “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”. Ông Điểu Cường - Phó bon Bu Nung, người có uy tín trong đồng bào M’nông tại xã Quảng Trực, cho rằng: “Sự hỗ trợ quý báu nhất không chỉ là giúp đỡ trước mắt, mà còn tạo điều kiện để bà con có sinh kế ổn định, biết áp dụng cách làm ăn phù hợp, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình”.

Để tiếp tục thực hiện mô hình hiệu quả trong thời gian tới, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn Quân khu đổi mới mạnh hơn về nội dung, phương pháp và cách tổ chức thực hiện mô hình. Phải chuyển mạnh từ “đến với dân” sang “hiểu dân, cùng dân và giúp dân bằng những việc dân cần”; từ tuyên truyền đơn thuần sang tuyên truyền gắn với việc làm, hỗ trợ trước mắt sang đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để đồng bào tự vươn lên.