Linh hoạt giải pháp giải ngân vốn đầu tư công

Đơn vị thi công Dự án Sửa chữa, nâng cấp cầu máng Thanh An và kênh chính tả thuộc hệ thống Đại Thủy nông Nậm Rốm tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Khởi công từ tháng 9/2026, đến nay, Dự án sửa chữa, nâng cấp cầu máng Thanh An và kênh chính tả thuộc hệ thống Đại Thủy nông Nậm Rốm đã đào 150m móng; lắp đặt cốt thép kênh 7 đơn nguyên với tổng chiều dài 82,6m, đổ bê tông hoàn thành 3 đơn nguyên, tương ứng 35,4m. Triển khai trên địa bàn xã Thanh An, công trình do Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Anh Trần Lê Trung, cán bộ giám sát Ban Quản lý dự án cho biết: Theo hợp đồng, dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 9/2028. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã đề nghị đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2027, sớm hơn thời gian hợp đồng nhằm đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn được giao, tránh dồn khối lượng vào cuối kỳ, đồng thời sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Phấn đấu theo mục tiêu đề ra, đơn vị đang phối hợp với nhà thầu và các bên liên quan thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án thi công, huy động thêm nhân lực, thiết bị và tổ chức tăng ca, tăng kíp phù hợp với tình hình thực tế, qua đó tạo chuyển biến rõ hơn về khối lượng thực hiện và giải ngân trong thời gian tới.

9 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tổ chức quản lý, triển khai 754 dự án. Lũy kế đến ngày 30/9, giá trị giải ngân đạt gần 345.370 triệu đồng, bằng 63,7% kế hoạch, vượt 13,2% so với kịch bản tăng trưởng quý III. Xác định quý IV/2026 và tháng 1/2027 là thời điểm thuận lợi để tăng tốc thi công, nhất là khi bước vào mùa khô, Ban Quản lý dự án quán triệt tinh thần “Tiến độ - Chất lượng - Kỷ cương”, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân.

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT cho biết: Đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi để bù đắp khối lượng trong mùa mưa lũ. Đồng thời, ban đã rà soát, phân loại hồ sơ, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán. Công tác giải phóng mặt bằng được phối hợp theo phương châm “vận động đến đâu, quy chủ đến đó”; mặt bằng bàn giao đến đâu, đưa thiết bị vào thi công đến đó.

Đến ngày 25/9, giá trị giải ngân của Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp đạt hơn 2.127 tỷ đồng, bằng 70,3% kế hoạch, tương đương 71,25% số vốn thực tế. Kết quả này tạo nền tảng để Ban tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Mặc dù còn một số khó khăn, vướng mắc, song ban xác định gỡ điểm nghẽn về mặt bằng là nhiệm vụ ưu tiên, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vướng ở đâu tập trung tháo gỡ ở đó, tạo mặt bằng sạch để nhà thầu tổ chức thi công. Giải ngân bám sát khối lượng hoàn thành, vì vậy, ban xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết đến từng dự án, từng tháng; yêu cầu hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, không dồn vào cuối năm. Đồng thời tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu kiểm định, thí nghiệm đầy đủ đối với vật tư, thiết bị đưa vào công trình; đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ. Song song với đó là đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để các dự án đủ điều kiện sớm triển khai.

Ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp cho biết: Ban sẽ tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm, xác định tiến độ, giải ngân và chất lượng công trình là những nhiệm vụ xuyên suốt, qua đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao, đưa nguồn vốn đầu tư công sớm phát huy hiệu quả trong thực tế.

Bên cạnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng công trình, tỉnh Điện Biên đang linh hoạt triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 27/9, lũy kế giải ngân vốn đầu tư năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài) đạt hơn 3.960 tỷ đồng đạt 67,34% kế hoạch vốn thực tế giao cho các đơn vị; trong đó, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt hơn 3.327 tỷ đồng. Ước giải ngân vốn đầu tư năm 2026 (bao gồm cả vốn kéo dài) đến ngày 30/9/2026 đạt hơn 4.116 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch vốn thực tế giao cho các đơn vị, trong đó, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt hơn 3.400 tỷ đồng.

Để tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh Kịch bản tăng trưởng gắn với tiến độ giải ngân; tăng cường kiểm tra các công trình, dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Các sở, ngành, chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân đến từng dự án, xác định cụ thể khối lượng, số vốn còn lại và tiến độ thực hiện theo từng tháng; phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu, thường xuyên rà soát khả năng hấp thụ vốn để có giải pháp xử lý kịp thời.

Khối lượng giải ngân trong những tháng cuối năm khá lớn, vì vậy, việc bám sát từng dự án, từng chủ đầu tư, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao trách nhiệm thực thi là yếu tố quan trọng để nguồn vốn đầu tư công được giải ngân đúng tiến độ, sớm chuyển hóa thành công trình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.