Linh hoạt đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Cô giáo Phạm Bảo Anh, Giáo viên bộ môn Tiếng Anh, Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) trong giờ giảng môn Giáo dục địa phương. Ảnh: LV

Từ các lớp học ở nội đô

Giờ học môn Giáo dục địa phương của Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) do cô giáo Phạm Bảo Anh trực tiếp đứng lớp là minh chứng tương tác rõ nét giữa cô và trò. Bài giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ câu hỏi, bài tập đến các thảo luận, thuyết trình của học sinh.

Màn hình lớp học hiển thị sinh động những clip ngắn về 10 địa chỉ văn hóa làng nghề Thủ đô như: Gốm Bát Tràng, cốm Vòng, đúc đồng Ngũ Xã, giò chả Ước Lễ, lụa Vạn Phúc, nón lá làng Chuông... bằng tiếng Anh.

Sự kết hợp giữa các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với làm việc nhóm và ứng dụng điện thoại thông minh tương tác đã mang đến luồng sinh khí mới vào giờ học.

Em Bạch Tùng Lâm tự tin chia sẻ: “Nhờ vốn tiếng Anh khá tốt, em thường chủ động đọc sách, xem video và chuẩn bị trước bài học. Những kiến thức cô giáo truyền đạt trên lớp giúp chúng em hiểu sâu về văn hóa Thủ đô để chia sẻ với bạn bè quốc tế về những danh lam thắng cảnh của Hà Nội...”.

Theo cô Bảo Anh, phần lớn học sinh Trường THPT Việt Đức đạt trình độ B1, B2, thậm chí nhiều em đạt C1, C2. Do đó, việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai tương đối thuận lợi, khi các thầy cô giáo tiếng Anh và giáo viên bộ môn luôn phối hợp chặt chẽ để thiết kế bài giảng phù hợp với năng lực học sinh.

TS. Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết, nhà trường đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ, điển hình là “Mô hình lớp học không biên giới”, mở ra cơ hội giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp với học sinh khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, hệ thống CLB hợp tác quốc tế, CLB Tiếng Anh với lực lượng nòngnòng cốt là những học sinh giỏi ngoại ngữ đã tạo nên các “vùng Tiếng Anh” lan tỏa khắp không gian trường học. Nhà trường cũng tận dụng nguồn lực từ phụ huynh am hiểu chuyên môn và kết nối với các chuyên gia đại học để tổ chức những bài giảng chuyên đề bằng tiếng Anh...

Học sinh Trường THPT Đa Phúc dẫn chương trình MC song ngữ.

Đến những sáng tạo thông qua hoạt động ở ngoại thành

Tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội), quyết tâm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai được cụ thể hóa bằng tinh thần vượt khó và sự sáng tạo đầy nhiệt huyết của cácthầy cô giáo.

Để học sinh thực sự xem tiếng Anh là công cụ tư duy thay vì chỉ để thi cử, tổ bộ môn tiếng Anh của trường do cô Nguyễn Thị A My làm tổ trưởng đã tổ chức các góc “English Corner”, “English Zone”, các cuộc thi hát tiếng Anh, Ngày hội tiếng Anh (English Day Festival) cùng fanpage... cập nhật nội dung song ngữ. Nhờ vậy, nhà trường đã đưa tiếng Anh thành một phần tự nhiên trong đời sống học đường. Phương pháp kiểm tra đánh giá cũng được đổi mới triệt để.

Cùng với bài kiểm tra giấy, giáo viên ứng dụng nền tảng Onluyen.vn, dự án học tập, ghi âm, video thuyết trình và không gian tương tác Padlet... Đặc biệt, chuỗi hoạt động trải nghiệm học thuật do trường vừa tổ chức là vòng Chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC song ngữ” lần thứ nhất đã thu hút sự tham gia của học sinh. Sân chơi này không chỉ rèn luyện tư duy linh hoạt, phong thái tự tin, mà còn tôi luyện bản lĩnh của những MC song ngữ chuyên nghiệp.

Em Nguyễn Thị Vân Chi (lớp 12D1), học sinh xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi, xúc động chia sẻ: “Được đứng trên sân khấu cầm micro dẫn chương trình bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh là cơ hội vô giá. Qua quá trình tranh tài, em học được kỹ năng rèn luyện giọng nói, phong thái sân khấu, sự kết nối khán giả và cách xử lý tình huống linh hoạt. Em mong nhà trường sẽ tiếp tục duy trì những sân chơi bổ ích này để hỗ trợ đắc lực cho hành trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai”.

Cô Nguyễn Thị Phong Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc chia sẻ, những khó khăn ban đầu về hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị hỗ trợ thiếu thốn, sĩ số lớp học đông, đội ngũ giáo viên các bộ môn phần lớn chưa quen sử dụng tiếng Anh làm phương tiện chuyên ngành và nhiều học sinh còn rụt rè, thiếu môi trường thực hành ngoài giờ... đang từng bước được khắc phục.

Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng MC song ngữ” lần thứ nhất do Trường THPT Đa Phúc tổ chức thu hút sự hào hứng của học sinh.

Theo cô Phong Lan, hiện nay, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Sở GD&ĐT Hà Nội, cùng thái độ cởi mở của phụ huynh, học sinh, trường đang triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù như: Tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh miễn phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; cử giáo viên đi tập huấn chuyên sâu ở nước ngoài; khuyến khích các tổ chuyên môn xây dựng tiết học song ngữ... Nhà trường cũng luôn chú trọng công tác biểu dương xứng đáng đối với những giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, phát huy sáng kiến ứng dụng tiếng Anh vào giảng dạy và quản lý lớp học; đề nghị các cấp có cơ chế đãi ngộ, tôn vinh phù hợp để tạo động lực gắn bó lâu dài cho đội ngũ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 94/BGDĐT với điểm nhấn trao quyền tự chủ cho người đứng đầu cơ sở giáo dục tự đánh giá, công nhận mức độ triển khai Đề án dựa trên dữ liệu thực tế. Đây là “cú hích” quan trọng, đảm bảo hành lang pháp lý giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo động lực để các nhà trường chủ động đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.