Linh hoạt địa điểm giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Linh hoạt địa điểm

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026, có hiệu lực từ ngày 10/10/2026. Thông tư hướng dẫn về cách thức tổ chức, bố trí nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cách thức, thời hạn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ... Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ngành thực hiện việc lập và công bố danh sách các thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính.

Với máy vi tính hoặc điện thoại thông minh, công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện thủ tục hành chính.

Với người dân và doanh nghiệp, đây là giải pháp tiết kiệm thời gian, chi phí. Với cơ quan quản lý, đây là động lực thúc đẩy chuyển đổi số để chuẩn hóa quy trình, minh bạch hóa hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bám sát chỉ đạo của trung ương, Bắc Ninh ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính và thường xuyên cập nhật sát tình hình thực tiễn. Đến nay, hơn 2 nghìn thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết đã được triển khai tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Danh mục thủ tục được công khai đầy đủ, kịp thời để cá nhân, tổ chức chủ động chọn địa điểm phù hợp. Các sở, ban, ngành rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử; hướng dẫn cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận thực hiện thống nhất.

Cuối tháng 8/2026, chị Trần Thanh Giang, thường trú tại phường Đồng Nguyên, đang làm việc và sinh sống tại phường Kinh Bắc cần giấy xác nhận tình trạng cư trú để chuẩn bị hồ sơ đi nước ngoài. Chị vào VNeID làm thủ tục trực tuyến và chọn Công an phường Kinh Bắc là đơn vị thực hiện. Hồ sơ hoàn tất, không phải bổ sung. Đúng ngày hẹn, chị đến địa điểm nhận kết quả. “Việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà giúp tôi chủ động về thời gian, không phải đi lại nhiều. Quãng đường di chuyển đi nhận kết quả là 2 km, ngắn hơn 15 km so với về làm tại nơi thường trú”, chị Giang chia sẻ.

Nhận diện, tích cực tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh kết quả tích cực, quá trình triển khai giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính cũng bộc lộ không ít khó khăn. Khi không còn giới hạn theo địa bàn, lượng hồ sơ tại một số đơn vị có thể tăng đột biến, tạo sức ép lớn lên đội ngũ công chức cơ sở trong khi biên chế và điều kiện làm việc chưa kịp điều chỉnh tương ứng. 9 tháng qua, các đơn vị cấp xã trong toàn thành phố tiếp nhận, giải quyết hơn 1,1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, bình quân khoảng 1.250 hồ sơ/1 xã, phường/1 tháng. Tuy nhiên, một số đơn vị có số lượng hồ sơ cao hơn hẳn mặt bằng chung như: Phường Bắc Giang hơn 3.800 hồ sơ; phường Võ Cường hơn 2.600 hồ sơ; phường Từ Sơn hơn 2.500 hồ sơ...

Đến nay, hơn 2 nghìn thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết đã được triển khai tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Danh mục thủ tục được công khai đầy đủ, kịp thời để cá nhân, tổ chức chủ động chọn địa điểm phù hợp.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lâm ở xã Đại Đồng vừa tiến hành phân chia di sản thừa kế của cha mẹ. Tuy nhiên, do giấy tờ hộ tịch của 4 anh chị em có sự không đồng nhất về tên đệm, năm sinh của cha mẹ nên việc chia thừa kế phải tạm dừng lại để các thành viên tiến hành cải chính thông tin hộ tịch. Trong khi đó, hầu hết các giấy tờ hộ tịch của bố mẹ chị Lâm đã thất lạc, hệ thống sổ sách của địa phương không còn lưu trữ được. Vì vậy, việc cải chính thông tin không thể thực hiện liên thông mà phải qua nhiều khâu, mất khá nhiều thời gian. Chị Lâm cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề nên cả gia đình tôi đều quyết tâm thực hiện cải chính thông tin hộ tịch để tạo dữ liệu chuẩn, tiện cho các việc khác sau này”.

Những trường hợp như gia đình chị Lâm không phải là hiếm. Dù phần mềm giải quyết thủ tục hành chính dùng chung đã được triển khai nhưng tình trạng nghẽn mạng vẫn xảy ra. Bên cạnh đó, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ hoàn toàn, một số dữ liệu chưa được chuẩn hóa đầy đủ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ.

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác tạo lập và quản lý dữ liệu, tập trung vào việc làm sạch và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu gốc để bảo đảm tính “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, đến nay, đồng bộ dữ liệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 99,9%. Thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu về đất đai. Đồng thời, duy trì hoạt động ổn định 2 Trung tâm tích hợp dữ liệu, từng bước nâng cấp, bảo đảm an toàn thông tin. Hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh của thành phố duy trì vận hành 15 kịch bản điều hành.

Nhận diện và có giải pháp hữu hiệu để khắc phục những bất cập về dữ liệu, hạ tầng công nghệ song song với nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, Nhân dân sẽ góp phần thúc đẩy việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.