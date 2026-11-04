Linh hoạt để người dân được khám sức khỏe

Trạm Y tế xã Tân Kỳ tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 1.567.269 người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, đạt 91,93% dân số thực tế có mặt trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ, các cơ sở y tế đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức khám tại bệnh viện, trạm y tế và các điểm khám lưu động. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, từ hệ thống truyền thanh, mạng xã hội đến các cuộc họp cộng đồng và vận động trực tiếp tại hộ gia đình.

Ngành Y tế cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, huy động các bệnh viện hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, đồng thời lồng ghép hoạt động khám sức khỏe với những chương trình y tế đang triển khai.

Tuy nhiên, phía sau tỷ lệ bao phủ ngày càng tăng vẫn còn những nhóm đối tượng khó tiếp cận dịch vụ. Đó là người cao tuổi, người khuyết tật, người có sức khỏe yếu, người dân ở địa bàn xa trung tâm và những người thường xuyên đi làm ăn xa.

Một số trường hợp khó sắp xếp thời gian, số khác gặp trở ngại trong đi lại hoặc chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ khi chưa xuất hiện triệu chứng bệnh. Đơn cử như tại xã Tràng Xá, công tác khám sàng lọc được tổ chức tại các nhà văn hóa xóm, tạo thuận lợi để người dân tham gia.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 21-10, xã đã khám cho 12.422 trong tổng số 13.031 người, đạt 95,3%. Để tiếp tục nâng tỷ lệ bao phủ, Trạm Y tế xã phối hợp với nhân viên y tế thôn, bản, trưởng xóm và gia đình rà soát những trường hợp chưa tham gia, nhất là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong di chuyển.

Đối với những người không thể tự đến điểm khám, trạm y tế sẽ bố trí thăm khám, tư vấn sức khỏe tại nhà khi đủ điều kiện; đồng thời đưa các thiết bị phù hợp, như máy siêu âm xách tay, đến hỗ trợ khi cần thiết.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Tràng Xá khám sức khỏe cho người dân địa phương.

Nếu Tràng Xá thuận lợi hơn nhờ tổ chức khám tại các nhà văn hóa xóm thì tại xã Tân Kỳ, địa bàn rộng, giao thông khó khăn lại là trở ngại đáng kể. Một số thôn cách xa trung tâm gần 30km. Bên cạnh đó, nhiều người trong độ tuổi lao động thường xuyên đi làm tại các khu công nghiệp, không có mặt ở địa phương trong thời gian tổ chức khám.

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 21-10, xã đã khám cho 5.168 trong tổng số 6.790 người, đạt khoảng 76,1%. Trước thực tế này, địa phương tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân viên y tế thôn, bản đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, các cuộc họp thôn; đồng thời rà soát danh sách, trực tiếp vận động những người chưa tham gia.

Theo ông Trần Quang Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, địa phương đang nghiên cứu bố trí các buổi khám ngoài giờ hành chính, kể cả vào buổi tối, để người dân làm việc, lao động sản xuất ban ngày vẫn có thể tham gia. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng người dân không thể đến khám theo lịch thông thường.

Theo ngành Y tế, bên cạnh khó khăn trong vận động người dân, tình trạng thiếu nhân lực, kinh phí tổ chức khám lưu động và khối lượng công việc nhập liệu lớn cũng tạo áp lực cho tuyến cơ sở. Vì vậy, cùng với việc duy trì các đợt khám, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, hoàn thiện dữ liệu và xây dựng phương án phù hợp cho những người không đủ điều kiện đi lại.