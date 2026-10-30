Linh hoạt dạy và học, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học

Kịp thời nắm bắt phương thức xét tuyển

Hiện nay, một số trường đại học đã công bố định hướng tuyển sinh năm 2027, trong đó, có thay đổi về phương thức xét tuyển và tổ chức các kỳ thi riêng. Việc cập nhật thông tin sớm sẽ giúp các em chủ động xây dựng lộ trình ôn tập và lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp.

Học sinh khối 12, Trường Trung học phổ thông Yên Phong số 1 (phường Yên Phong) ôn thi môn Tiếng Anh.

Đại học Kinh tế quốc dân vừa đưa ra thông báo về phương hướng tuyển sinh năm 2027. Nhà trường dự kiến sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng, xét điểm ba môn thi tốt nghiệp, xét kết quả bài thi đánh giá. Như vậy, so với năm 2026, Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến bỏ xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước. Thay vào đó, thí sinh sẽ sử dụng điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển theo phương thức độc lập. Trong kỳ tuyển sinh năm 2027, thí sinh có chứng chỉ IELTS khi xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân sẽ chỉ được quy đổi điểm tiếng Anh hoặc quy đổi thành điểm cộng.

Bên cạnh điều chỉnh phương án xét tuyển, một số trường đại học cũng công bố những thay đổi trong tổ chức các kỳ thi riêng năm 2027. Gần đây, sư phạm trở thành ngành học “hot”, thu hút đông thí sinh đăng ký dự thi. Vì thế một số trường sư phạm đã công bố những điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2027. Điểm nổi bật của kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2027 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là chuyển phần thi trắc nghiệm từ làm bài trên phiếu trả lời sang thực hiện trên máy tính. Thí sinh sẽ thi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính, thời gian làm bài được hiển thị đếm ngược. Bài làm trắc nghiệm được tự động gửi tới máy chủ khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ nhằm tăng cường khả năng quản lý dữ liệu đăng ký tham dự một đợt thi và lựa chọn một địa điểm thi thuộc đợt thi đó.

Sự thay đổi về phương án tuyển sinh khiến nhiều phụ huynh, học sinh lo lắng bởi có thể bỏ lỡ cơ hội vào đại học nếu không kịp thời nắm bắt thông tin, trang bị đầy đủ hành trang kiến thức. Chị Tạ Thị Phượng, phụ huynh có con đang học lớp 12 ở phường Hiệp Hòa cho biết: “Phụ huynh và thí sinh mong muốn các trường đại học giữ ổn định phương án tuyển sinh. Nếu có thay đổi, các trường đại học cần sớm công bố rõ ràng để thí sinh có cơ sở xây dựng kế hoạch học tập phù hợp”.

Trang bị kiến thức, kỹ năng vận dụng thực tiễn

Cùng với việc nắm bắt phương thức tuyển sinh năm 2027 của các trường đại học, thời điểm này, các trường trung học phổ thông tập trung cao bám sát chương trình giảng dạy, hỗ trợ các em ôn tập, tiếp cận sớm với các phương thức xét tuyển.

Theo ý kiến của nhiều giáo viên giảng dạy lớp 12, với phương thức tuyển sinh hiện nay, học sinh phải nắm vững toàn bộ nội dung cơ bản theo hướng liên môn và biết vận dụng, suy luận, liên hệ thực tiễn chứ không chỉ làm theo các bài tập mẫu hay các dạng đề như cách ôn thi truyền thống.

Năm học này, Trường Trung học phổ thông Quế Võ số 1 (phường Quế Võ) có hơn 600 học sinh lớp 12. Thầy giáo Phan Văn Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đáp ứng yêu cầu tuyển sinh đại học, nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin về đề án tuyển sinh của các trường đại học để kịp thời điều chỉnh cách thức giảng dạy và ôn tập. Vừa bám sát chương trình, các tổ bộ môn vừa chú trọng giảng dạy theo hướng khái quát vấn đề và hướng dẫn học trò vận dụng kiến thức vào thực tiễn để có thể tham gia được các kỳ thi riêng do một số trường đại học tổ chức làm kết quả xét tuyển đại học”.

Theo ý kiến của nhiều giáo viên giảng dạy lớp 12, với phương thức tuyển sinh hiện nay, học sinh phải nắm vững toàn bộ nội dung cơ bản theo hướng liên môn và biết vận dụng, suy luận, liên hệ thực tiễn chứ không chỉ làm theo các bài tập mẫu hay các dạng đề như cách ôn thi truyền thống. Vì vậy, học sinh cũng phải nhanh chóng nắm bắt phương pháp học tập, bám chắc đề minh họa mà trường đại học tổ chức kỳ thi riêng công bố, đồng thời, tìm hiểu thêm kiến thức mở rộng, liên kết chuỗi các bài học để hiểu sâu, hiểu kỹ vấn đề.

Em Nguyễn Khải An, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Thái Thuận (phường Bắc Giang) cho hay: “Đặt mục tiêu xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, em đăng ký thêm phương thức xét tuyển bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Thời điểm này, em tập trung cao ôn luyện mở rộng kiến thức ở các lĩnh vực: Toán học và xử lý số liệu, ngôn ngữ - văn học, khoa học và đặc biệt quan tâm đến các câu hỏi ứng dụng thực tế để tham gia kỳ thi này. Đồng thời, vẫn tập trung học và ôn tập để thi tốt nghiệp trung học phổ thông”.

Quá trình chuẩn bị cho tuyển sinh đại học không chỉ diễn ra trong năm cuối cấp mà cần được hình thành xuyên suốt bậc trung học phổ thông. Học sinh nên chủ động tìm hiểu yêu cầu của các ngành nghề, nỗ lực trang bị kiến thức và phát triển những năng lực phù hợp với định hướng tương lai. Về phía các trường, việc cung cấp thông tin chính xác, dễ hiểu và kịp thời sẽ góp phần giảm bớt sự bỡ ngỡ cho thí sinh, giúp các em đưa ra lựa chọn sát với năng lực, điều kiện học tập và nguyện vọng của mình.