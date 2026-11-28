Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ Km 123+080 đến Km 244+155, dài 121,075 km, tổng mức đầu tư 7.667,84 tỷ đồng, nâng quy mô từ 2 lên 4 làn xe.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đến ngày 21/10, tổng giá trị sản lượng đạt 4.047,54 tỷ đồng, bằng 71,43% giá trị hợp đồng và 77,39% kế hoạch; giải ngân đạt 2.778,11 tỷ đồng, tương đương 49,02% hợp đồng. Sản lượng chậm 1.182,51 tỷ đồng so với kế hoạch.

Theo đó, một trong những nguyên nhân là khó khăn nguồn cung đá làm vật liệu xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Nhất là hạng mục thảm bê tông nhựa cần khối lượng lớn vật liệu đá đạt chuẩn, cung ứng liên tục. Theo dự báo, các tháng cuối năm 2026, dự án cần khoảng 480.000 m³ đá nhưng số mỏ đá có thể cung cấp chỉ đáp ứng khoảng trên 30% nhu cầu.

Theo thông tin từ đại diện Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc (NEPMU), tại gói XL1-NBLC, đoạn Km 123+080 - Km 190+420, từ ngày 21/8 đến 23/10, liên danh nhà thầu nhận 78.343 m³ đá bê tông nhựa, đạt 26% đăng ký. Từ cuối tháng 10 đến hết năm, gói thầu cần 218.657 m³, bình quân 3.300 m³/ngày, nhưng các mỏ chỉ cấp 800 - 1.000 m³/ngày. Ở gói XL2-NBLC, đoạn Km 190+420 - Km 244+155, nhà thầu huy động 5 trạm trộn với 7 dây chuyền, song còn thiếu 261.300 m³ đá, nhu cầu 4.578 m³/ngày, trong khi có đơn vị chỉ mua được 100 - 150 m³/ngày.

Tại Văn bản số 1150/BC-NEPMU ngày 25/10/2026 gửi UBND tỉnh về việc Báo cáo tình hình thực hiện và đề nghị hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc kiến nghị tỉnh đẩy nhanh cấp phép nâng công suất theo cơ chế đặc thù các mỏ đủ điều kiện: Khe Bàn, Lương Hà, Võ Lao, Thượng Bằng La và Phú Hà; xem xét dùng trước một phần công suất năm 2027 tại mỏ đã hết hạn mức năm 2026 nếu đủ điều kiện và đề nghị chủ các mỏ đá ưu tiên cung ứng cho dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tại cuộc họp cuối tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu quyết tâm thực hiện đến cùng, không lùi thời hạn; phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến vào cuối tháng 12/2026.

Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Tài chính được giao áp dụng “luồng xanh”, giải quyết hồ sơ tại chỗ; Sở Công Thương được giao hoàn thành điều chỉnh giấy phép, nâng công suất các mỏ đủ điều kiện. Cơ chế nhằm rút ngắn thời gian, không bỏ qua quy định.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ mỏ ưu tiên đá cho công trình trọng điểm; trường hợp không chấp hành sẽ không được xem xét gia hạn giấy phép. VEC và nhà thầu phải xác định khối lượng thiếu, làm việc với từng chủ mỏ, ký hợp đồng cam kết khối lượng và thời gian giao nhận cụ thể.

Theo ông Lưu Đức Cường - Trưởng Phòng Khoáng sản (Sở Công Thương), thực hiện chỉ đạo của tỉnh, cơ quan chức năng đã cấp phép nâng công suất mỏ đá Lương Hà, xã Phong Hải, từ 200.000 m³/năm lên 350.000 m³/năm, cùng một mỏ cát phục vụ công trình.

Theo cơ chế đặc thù, 150.000 m³ tăng thêm tại mỏ Lương Hà phải cung cấp cho dự án đầu tư công trọng điểm; công suất cũ vẫn được kinh doanh nhưng phải ưu tiên cho Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Bên cạnh đó, hồ sơ nâng công suất mỏ Khe Bàn đang được rà soát, trình cấp có thẩm quyền cấp phép nâng công suất.

“Tại khu vực dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc gói XL1-NBLC), cơ quan chức năng đã kết nối và ký hợp đồng bổ sung gần 60.000 m³ đá từ các mỏ trên địa bàn. Hiệu quả phụ thuộc việc chủ mỏ thực hiện cam kết, nhà thầu tiếp nhận và vận chuyển kịp tiến độ” - ông Lưu Đức Cường cho biết thêm.

Giải pháp áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với việc nâng công suất các mỏ đá mà tỉnh Lào Cai đang triển khai nhằm tăng nguồn cung đá làm vật liệu xây dựng phục vụ dự án mở rộng cao tốc - Nội Bài - Lào Cai rất quan trọng.

Tuy nhiên, hầu hết các mỏ đó lại chủ yếu ở các xã Phong Hải, Võ Lao (thuộc tỉnh Lào Cai cũ) chỉ phù hợp phục vụ gói thầu XL2-NBLC. Trong khi các mỏ đá hiện hữu trên dọc tuyến, nơi triển khai gói thầu XL1-NBLC (từ Km123+080 - Km190+420, đoạn qua tỉnh Yên Bái cũ) lại chưa được nâng công suất.

Ông Phan Thanh Cường - Giám đốc điều hành Gói thầu XL1-NBLC cho biết: “Thực tế, khu vực này có 23 mỏ giấy phép còn hiệu lực, nhưng chỉ có 18 mỏ hoạt động, trong số đó đa số mỏ đều ở xã Văn Chấn, Lục Yên, Thượng Bằng La… cách xa công trường thi công. Vì thế, nếu chỉ thực hiện giải pháp nâng công suất các mỏ thì cũng chưa thể đáp ứng nguồn cung mà cần thiết phải thực hiện phương án cấp mỏ mới dọc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo cơ chế đặc thù thì mới có thể bổ sung đủ nguồn cung đá làm vật liệu”.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc năm 2026, áp lực về đích đúng tiến độ Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Lào Cai) đang đặt ra rất lớn, cùng với sự nỗ lực đẩy nhanh tiến độ của các nhà thầu thi công thì việc đáp ứng đủ nguồn cung đá làm vật liệu xây dựng cũng là yếu tố rất quan trọng.

Không chỉ vậy, theo dự báo, nhu cầu đá xây dựng giai đoạn 2026 - 2030 sẽ vượt 28 triệu m³ để phục vụ các dự án lớn như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Dự án nâng cấp cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn Yên Bái - Hà Nội) và thi công các dự án hạ tầng đô thị, giao thông nội tỉnh; các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn…

Vì thế, tỉnh cần khẩn trương rà soát trữ lượng, năng lực, vị trí mỏ… để sớm có giải pháp tổ chức khai thác đảm bảo đủ nguồn cung đá làm vật liệu xây dựng.

Thực tế, trước những khó khăn trong đáp ứng nguồn cung vật liệu xây dựng ở các địa phương, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đã có những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu khoáng sản phục vụ các công trình, dự án.

Cùng với Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP và Nghị định số 21/2026/NĐ-CP, Công văn số 271 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 10/1/2026 đã đề cập việc triển khai cơ chế đặc thù theo tinh thần “6 không”, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong xem xét, giải quyết nguồn vật liệu khoáng sản phục vụ các công trình, dự án.

“Luồng xanh” chỉ hiệu quả khi gắn với trách nhiệm, thời hạn minh bạch và hiệu quả sản lượng vật liệu được khai thác theo tinh thần “7 dám” mà tỉnh đã kiên trì xây dựng, lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, với Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, yêu cầu về tổ chức thật tốt chuỗi cung ứng ổn định từ mỏ đến công trường thi công.

Trình bày: Hữu Huỳnh