Linh hoạt các giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn

Đảng ủy xã Hải Hậu trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá VIII, năm 2026 cho các quần chúng ưu tú.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm phấn đấu đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ. Cụ thể hóa mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 12/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong tình hình mới. Ngày 26/2/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Công văn số 303-CV/TU về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, yêu cầu các cấp ủy nâng cao trách nhiệm, phân công cấp ủy viên phụ trách và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ.

Tại xã Yên Mô, Đảng ủy xã chú trọng xây dựng nguồn từ sớm, gắn trách nhiệm cấp ủy viên với từng địa bàn, chi bộ. Kế hoạch phát triển đảng viên được xây dựng trên cơ sở rà soát nguồn kết nạp tại các thôn, xóm, cơ quan, đơn vị; chỉ tiêu được phân bổ đến từng chi bộ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Cấp ủy viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để có hướng bồi dưỡng phù hợp.

Theo đồng chí Vũ Thành Hải, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Yên Mô, địa phương thực hiện tạo nguồn theo hướng mở, chú trọng phát hiện nhân tố tích cực từ các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế hộ gia đình và các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, hội viên nông dân, phụ nữ tiêu biểu, cán bộ đoàn thể năng động và người có uy tín trong cộng đồng đều được quan tâm theo dõi, bồi dưỡng. Quần chúng được giao nhiệm vụ cụ thể để rèn luyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước tập thể. Với cách làm đồng bộ, trong 8 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp được 83 đảng viên mới, đạt 112,7% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Tại thôn Triệu Thông, xã Hải Hậu, công tác phát triển đảng viên được chi bộ triển khai gắn với đặc điểm dân cư và yêu cầu củng cố tổ chức đảng ở địa bàn có đông đồng bào Công giáo. Thôn có 684 hộ, 2.522 nhân khẩu, chi bộ có 34 đảng viên, 100% là người theo đạo Công giáo.

Tạo nguồn phát triển đảng viên, chi ủy chú trọng bám sát địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Đồng chí Bùi Văn Phụ, Bí thư Chi bộ thôn Triệu Thông cho biết, chi ủy thực hiện phương châm “Chi bộ nắm thôn, đảng viên nắm hộ”, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời duy trì mối liên hệ với các chức sắc, chức việc trong giáo xứ, giáo họ. Từ đầu năm 2026 đến nay, chi bộ kết nạp 4 đảng viên mới, đồng thời bồi dưỡng cho 5 quần chúng ưu tú.

Cũng theo ông Phụ, muốn quần chúng tin tưởng, noi theo, mỗi đảng viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Thời gian qua, người dân trong thôn đã đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng đường nội đồng, hệ thống điện chiếu sáng và tuyến đường hoa kiểu mẫu. Từ thực tiễn đó, chi bộ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng tích cực, có uy tín, trách nhiệm với cộng đồng, tạo nguồn phát triển đảng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Từ thực tiễn ở xã Yên Mô và thôn Triệu Thông, có thể thấy việc tạo nguồn phát triển đảng viên không thể chỉ dựa vào chỉ tiêu chung mà phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn, nhận diện đúng nhân tố tích cực và tạo môi trường để quần chúng phấn đấu. Mỗi đảng bộ xã cần xây dựng kế hoạch tạo nguồn theo năm và cả nhiệm kỳ, rà soát thường xuyên thay vì chỉ tập trung vào thời điểm tổng kết.

Chi bộ cần lập danh sách quần chúng có triển vọng, phân công đảng viên giúp đỡ, xác định lộ trình rèn luyện; những nơi thiếu nguồn cần được cấp ủy cấp trên hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú. Phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và chuyển đổi số ở cộng đồng phải trở thành môi trường thực tiễn để đánh giá tinh thần trách nhiệm, năng lực và uy tín của mỗi người.

Đối với thanh niên thường xuyên làm việc ngoài tỉnh hoặc tại các khu, cụm công nghiệp, chi bộ cần phối hợp với gia đình, đoàn thể và nơi làm việc để duy trì liên hệ, nắm bắt quá trình phấn đấu, tạo điều kiện tham gia học tập, bồi dưỡng phù hợp. Với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, cần phát hiện, giáo dục từ trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự và tiếp tục quan tâm khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương.

Tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn là công việc lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và cách làm linh hoạt của từng cấp ủy. Thực tiễn cho thấy khi chi bộ bám sát dân cư, gắn công tác bồi dưỡng với nhiệm vụ cụ thể và phát huy vai trò nêu gương, nguồn phát triển đảng viên sẽ có cơ sở vững chắc hơn.