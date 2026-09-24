Linh hoạt biện pháp phòng, chống thiên tai

Phường Đồng Thuận nằm ở trung tâm tỉnh, phía Bắc giáp xã Nam Trạch, phía Nam giáp phường Đồng Hới, phía Tây giáp phường Đồng Sơn và phía Đông giáp biển Đông. Diện tích tự nhiên toàn phường trên 2.631ha; dân số 10.776 hộ, 36.853 nhân khẩu, sinh sống tại 15 tổ dân phố.

Mặc dù thuộc địa hình bán sơn địa, địa hình cao hơn so với nhiều địa phương khác nhưng vào mùa mưa bão, một số địa bàn trọng yếu vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt như vùng đồng ruộng xã Lộc Ninh cũ, khu vực dân cư từ cầu Lộc Đại đến cầu Bệnh viện, đường Hữu Nghị từ ngã ba Bắc Lý đến nút giao đường Trần Quang Khải... ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Trước tác động về biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, chiều hướng gia tăng cả về cường độ, tần suất lẫn mức độ nguy hiểm, hằng năm, phường Đồng Thuận gánh chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, triều cường...

Gấp rút thi công các công trình xây dựng cơ bản trước mùa mưa lũ - Ảnh: T.L

Ông Nguyễn Hữu Đắc, Chủ tịch UBND phường Đồng Thuận cho biết: Trong phòng, chống thiên tai, địa phương quán triệt phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), mục tiêu đề ra là hạn chế tối đa những thiệt hại về người, tài sản của người dân và nhà nước; linh hoạt, chủ động các biện pháp phòng, chống trước, trong và sau thiên tai.

Trước mùa lụt bão, UBND phường thành lập các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với những công trình trọng điểm, công trình có nguy cơ mất an toàn; chú trọng xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai và tình huống khẩn cấp; tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, an toàn hồ chứa và hệ thống đê, kè sông, biển; hệ thống tiêu, thoát lũ; công trình giao thông; các khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão; hệ thống điện lưới, thông tin, liên lạc… Đối với các công trình đang thi công dở dang phải khẩn trương thi công đúng tiến độ vượt lũ nhằm bảo đảm an toàn khi tình huống thiên tai xảy ra.

Địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin liên tục giúp người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, lụt bão, nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn cảnh báo của chính quyền, các cơ quan chức năng; đồng thời nâng cao ý thức chủ động, tự giác tham gia cùng chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ dân phố trong phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Khi thiên tai xảy ra, trực tiếp ứng phó ban đầu là lực lượng xung kích tại chỗ, gồm: Công an, Quân sự, dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện và các lực lượng khác. Tùy theo tình hình diễn biến và mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường quyết định việc điều động và phân công, bố trí lực lượng chi viện cho những nơi xung yếu theo yêu cầu.

Theo kịch bản, rủi ro thiên tai phân thành 5 cấp tăng dần về mức độ từ cấp 1 đến cấp 5, trong đó cấp độ 5 là tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Với từng loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro xảy ra, tương ứng phường Đồng Thuận sẽ có các biện pháp ứng phó phù hợp.

Ông Lê Tuấn Lợi, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đồng Thuận chia sẻ: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị là cơ quan đầu mối theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến thời tiết và các loại hình thiên tai nhằm tham mưu kịp thời giúp UBND phường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống. Khi thiên tai đi qua, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phòng sẽ tổ chức rà soát, kiểm tra, đề xuất kinh phí để kịp thời khắc phục, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm chủ động thích ứng, bảo đảm tình hình đời sống, phục hồi sản xuất cho Nhân dân.

“Sau thiên tai, công tác phục hồi, tái thiết, ổn định cuộc sống Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh... là những nhiệm vụ cấp thiết, ưu tiên hàng đầu. UBND phường Đồng Thuận sẽ chỉ đạo cho các phòng, ban chuyên môn, tổ dân phố tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại để hỗ trợ, khắc phục hậu quả theo đúng quy định; thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản”, Chủ tịch UBND phường Đồng Thuận Nguyễn Hữu Đắc cho biết thêm.