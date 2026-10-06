Linh Hồ (Tuyên Quang) phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Dự buổi lễ có ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Linh Hồ; ông Lý Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể và trường học trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Học tập suốt đời gắn với công nghệ số

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 có chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Quốc Hưng nhấn mạnh, học tập suốt đời không chỉ là yêu cầu đối với học sinh mà là trách nhiệm và nhu cầu thiết thực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Ông Lý Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hồ phát biểu khai mạc tuần lễ

Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi nhanh chóng phương thức học tập, làm việc và sản xuất, mỗi người cần chủ động cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng thích ứng; đồng thời biết khai thác công nghệ đúng mục đích, an toàn và có trách nhiệm.

Ông Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Hội Khuyến học, Trung tâm Học tập cộng đồng, các tổ chức đoàn thể và các thôn đưa tinh thần học tập suốt đời trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng.

Các hoạt động cần đi vào chiều sâu, tránh hình thức, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận tri thức, kỹ năng số, dịch vụ công trực tuyến và những kiến thức thiết thực phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Nhiều hoạt động thiết thực ngay sau lễ phát động

Trong khuôn khổ chương trình, xã Linh Hồ đã tổ chức hoạt động gồm: Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Viettel Tammi do Viettel phối hợp triển khai; hỗ trợ người dân mở tài khoản, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng thương mại cổ phần HDBank Hồ Chí Minh hướng dẫn…

Các hoạt động hướng dẫn kỹ năng số, thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức ngay sau lễ phát động.

Thông qua Tuần lễ nhằm lan tỏa sâu rộng tinh thần “học thường xuyên, học suốt đời”, hình thành thói quen tự học trong mỗi cá nhân, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.