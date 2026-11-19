Tham dự chương trình có Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.

Với hơn 21 tiết mục đến từ các thôn và trường học, đêm giao lưu mang đến không gian nghệ thuật phong phú, hội tụ những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc ở Linh Hồ.

Những làn điệu dân ca, câu hát Then, tiếng đàn tính, tiếng khèn Mông cùng các điệu múa truyền thống được thể hiện sinh động, đan xen với những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và tình đoàn kết dân tộc.

Mỗi lời ca, tiếng hát, điệu múa không chỉ tạo nên không khí vui tươi mà còn góp phần tái hiện đời sống văn hóa tinh thần, phong tục, tập quán được các thế hệ gìn giữ và trao truyền.

Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ; góp phần bồi đắp niềm tự hào về bản sắc dân tộc và ý thức trách nhiệm trong bảo tồn di sản văn hóa.

Không chỉ là sân chơi nghệ thuật quần chúng, chương trình còn tạo cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, đội văn nghệ và học sinh gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê, kinh nghiệm biểu diễn.

Sự tham gia của các thôn, trường học góp phần đưa hoạt động gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống trở thành việc làm gần gũi, thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Sau chương trình văn nghệ, không khí đêm hội tiếp tục sôi nổi với hoạt động đốt lửa trại, múa sạp và múa tập thể trên nền nhạc “Vũ điệu kết đoàn”.

Trong ánh lửa ấm áp, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nghệ nhân và đông đảo nhân dân cùng hòa mình vào những điệu múa, tạo nên vòng tròn đoàn kết, thể hiện sự giao lưu, gắn bó giữa các dân tộc.

Thông qua chương trình, xã Linh Hồ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống; đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú.