Lính danh dự Pháp bất ngờ ngã quỵ khi Tổng thống Macron đón khách

Khoảnh khắc người lính bất ngờ ngã xuống trong lễ đón

Sự việc xảy ra trong lễ đón ngày 11/11, khi đội danh dự đang đứng trang nghiêm trên bậc thềm đón khách. Các nhân viên an ninh và trợ lý nhanh chóng đến hỗ trợ khi người lính bất ngờ ngã xuống.

Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Peter Pellegrini đã dừng lại quan sát tình hình trong giây lát, rồi tiếp tục các nghi thức ngoại giao.

Nguyên nhân khiến người lính ngã quỵ và tình trạng sức khỏe hiện tại của anh chưa được thông báo chính thức.

Trong cuộc hội đàm tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini tập trung trao đổi về tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, công nghiệp hàng không, quốc phòng và tình hình Ukraine.