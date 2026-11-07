Lính cứu hỏa bắt được con trăn khổng lồ dài 4,5 mét

Clip quay ngày 4/11 cho thấy một nhóm lính cứu hỏa mặc đồng phục màu cam đang vật lộn với con trăn khổng lồ khi nó quằn quại và quấn quanh cánh tay của một người trong số họ.

Họ giữ chặt đuôi và cố định đầu nó bằng một cây sào khi con vật cố gắng vùng vẫy thoát ra.

6 lính cứu hỏa sau đó nâng con trăn lên vai và khiêng nó thành một hàng trước khi hạ nó xuống một chiếc lồng kim loại.

Lình cứu hỏa bắt được con trăn dài 4,5 mét. Ảnh: G1

Lữ đoàn Cứu hỏa Quân sự Goias đã được gọi đến một con suối gần ngôi nhà ở khu vực Lagoa Quente thuộc Caldas Novas, Goias, Brazil, nơi con trăn vàng dài khoảng 4,5 mét đã tấn công một con vật nuôi và sắp ăn thịt nó.

Cư dân lo lắng vì trẻ em và các động vật khác ở gần đó.

Con trăn đã được đưa đến trung tâm sàng lọc và phục hồi động vật hoang dã, được gọi là Cetras, để chăm sóc.

Nhà sinh vật học Edson Abrao cho biết, đây là một con trưởng thành, nhưng không thể xác định được giới tính của nó. Trăn vàng (Eunectes notaeus) là loài trăn siết mồi không độc.

Ông Abrao cho biết: "Nó không có tuyến hay răng nanh để tiêm nọc độc, vì vậy nó không tiêm nọc độc khi cắn người. Nhưng nó giết chết động vật bằng cách siết chặt. Nó là một loài động vật rất khỏe.

Ở Nam Mỹ, đây là loài trăn có sức mạnh lớn nhất trong cơ thể và nó ăn bất kỳ loài động vật nào".

Ông nói rằng loài này ăn động vật có vú, cá, cá sấu, thậm chí cả các loài rắn khác và có thể đã tiếp cận ngôi nhà để tìm nơi trú ẩn hoặc thức ăn.

Lực lượng cứu hỏa khuyên người dân nếu phát hiện thấy rắn nên giữ khoảng cách, giữ trẻ em và vật nuôi tránh xa, đồng thời gọi số khẩn cấp 193.